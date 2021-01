Cholula pronóstico reservado: Rodolfo Herrera Charolet

Fauna Política

Por Rodolfo Herrera Charolet

La región metropolitana nuevamente será un gobierno PANista-PRIísta.

Armenta se mantiene en el Senado.

El defeño cholulteca será candidato en Puebla, pero a diputado.

Arriaga asegura el final de su mandato y prepara maletas.

Nay pasará a la historia de los escándalos en redes sociales.

La diputada danzante no repite en el H. Congreso del Estado.

Morena pierde mayoría en la cámara legislativa poblana.

El mal desempeño y atención de los asuntos medulares de gobierno, la pandemia de Covid-19 y la falta de estrategia política electoral en la entidad, serán algunos de los factores que afectarán el resultado electoral del 4 julio de 2021, en donde los municipios que conforman la región metropolitana nuevamente será administrados por un gobierno PANista y de sus aliados del PRI.

Armenta se mantiene en el Senado de la República.

Aun cuando el senador de Morena, Alejandro Armenta Mier es un hombre bien posicionado y con amplia experiencia, los resultados de la alcaldesa de Puebla son desastrosos, no se diga de su enfrentamiento permanente con el ejecutivo del Estado y sus escándalos de corrupción que la ubican como la peor presidenta municipal del país. Por otra parte la relación de Armenta y Barbosa no pasa por su mejor momento y en el negocio de las venganzas todo se vale. Así que el riesgo de participar como candidato a presidente municipal en una destrozada ciudad, es más negativa que positiva, así que esperar para el 2024 parece ser la mejor decisión.

El defeño cholulteca candidato por Puebla.

Sin Armenta de por medio y la aceptación del gobernador poblano, no hay mejor carta que el joven diputado que no siendo poblano obtuvo su residencia (por nada extraño procedimiento) en San Pedro Cholula, cuando la relación con el entonces presidente municipal José Juan Espinosa Torres, le otorgó la residencia desde su domicilio, sin tener la verdadera residencia. Pero eso ya es un asunto del pasado y motivo de reproches mutuos. Lo importante es ahora su residencia (como fue desde el principio) en la Ciudad de Puebla (Aun cuando Lomas de Angelópolis esté en San Andrés Cholula). Con el liderazgo en su bolsa y el control de la bancada morenista del H. Congreso Local, Gabriel Biestro Medinilla es el candidato natural del gobierno actual a la presidencia municipal de la Ciudad Capital. Ante las circunstancias adversas lo conveniente es encabezar nuevamente la lista de candidatos plurinominales de Morena. Tendrá asegurado otros tres años de manutención y alianza con el gobernador poblano, alguien debe pastorear el rebaño.

Puebla para el PAN

Pero en el camino de los arreglos, Gabriel Biestro deberá hacer lo que no hizo antes, acuerdos con grupos y actores políticos que le permitan operación política en el proceso electoral, no en la campaña de un mes, sino en el amarre de grupos e intereses. Un problema que resolver. Aun cuando el balance de preferencias electorales está aún a favor de Morena en la Ciudad Capital, sin embargo el gran número de indecisos y los adversarios políticos que ha sembrado en el corto tiempo de su carrera política en la entidad, pueden ser el factor adicional para enterrar sus aspiraciones. Un milagro y mucha astucia necesita para no entregar la plaza.

Arriaga asegura el final de su mandato y prepara maletas

Entre abandonar 7 meses su mandato y asegurar sus cuentas públicas, así como control del municipio y la elección. El pronóstico para Luis Alberto Arriaga Lila será mantenerse en el cargo como Presidente Municipal en San Pedro Cholula, en donde las preferencias electorales la lleva el Partido Acción Nacional. La pandemia le dio en la torre de posicionarse como alcalde y desde luego existe el riesgo de entregar la plaza, lo cual resultará desastroso para el barbosismo. La orden es ganar la plaza y apoyar al candidato que sea designado (no electo) por las siglas morenistas y petistas. Dos opciones tiene Arriaga Lila para ese cargo, el vástago del ex presidente Miguel Blanca o el actual Director del Sosapach, ambos con amplio reconocimiento de trabajo y presencia local. En caso de perder, Morena puede tener dos regidores de representación proporcional, el de cociente electoral y el de resto mayor. Así que la mujer que será regidora debe ser de la absoluta confianza del aún alcalde (esposa que no requiere pedir permiso para retirarse del cargo ni anticipada). El resto mayor que se asignaría a otro regidor (varón) sería el que no fuera candidato en la propuesta a encabezar la planilla. Como suplentes de los candidatos, a la presidencia el regidor oriundo de Momoxpan, el de los candidatos regidores… sorpresas da la vida.

La diputada Nay

Para Nay nada hay en el Congreso de la Unión después de agosto del 2021. Poco importa si es o no candidata.

Tonantzin Fernández Díaz

La entusiasta diputada local no repite en el cargo. Candidata a la presidencia de San Pedro Cholula es una aventura que no desea como riesgo el gobernador del Estado. La situación no está para experimentar con candidaturas. El mayor problema que enfrenta la diputada es la impresión de que es residente de San Andrés Cholula sin vínculos fuertes con la mini clase política cholulteca. Un buena mujer, excelente persona, pero… no es suficiente.

Barbosa hasta octubre

Miguel Barbosa Huerta se mantiene hasta octubre sin problemas en el rancho. Pero uno de sus mayores retos será el de mantener el control del H. Congreso Local, en donde todo indica que Morena perderá la mayoría. Un escenario nada halagador para el barbosismo ante la mayoría que se va a mantener en el Congreso de la Unión. Esta realidad lo llevará a evaluar su permanencia ante el ejecutivo del Estado y los inminentes cambios en su gabinete, en donde se requiere experiencia probada sin distinción partidista, a fin de lograr estabilidad en la entidad. El mayor problema que enfrenta el gobernador es… el mismo.

Alejandro Oaxaca Carreón

Los astros se alinean a su favor y del baile diario se puede ir a la candidatura como diputado. Lo que no sé es si local o federal. No importa por ahora la plaza la tiene ganada el PAN.

Julio Lorenzini Rangel

Quiere, quiere… pero nuevamente no se le hace. A menos de que lo perdone el PAN y su petición de que únicamente voten por él, porque no hay otro voto para candidato a gobernador. Los cholultecas aún recuerdan su compromiso, voten por 2 de 6, o sea… por mí y por mi jefa (esposa del gobernador) los demás no me importan (Recuerdan). La venganza es un plato que se come frio.

San Andrés Cholula se viste de color azul.

Y si… tres años bastaron para darse cuenta de su error. Regresan por el camino que estuvieron durante dos décadas, San Andrés Cholula tendrá un presidente panista, oriundo o no poco importa.

José Juan Espinosa Torres.

Un saludo afectuoso y que cuide su salud. Su libertad depende del gobernador. ☺

Geudiel Jiménez Flores.

Pues si… puede ser candidato… ¿pero a regidor?… pero para serlo debe ser algún partido de la alianza de Morena-PT-PES (2018), en caso de haber permanecido dentro del partido, de lo contrario… pues no… Tampoco puede ser por el PAN en donde sus primos tienen lugar asegurado. Queda únicamente la candidatura a regidor por el PES y las candidaturas a diputados de partidos emergentes, en donde no gana pero se divierte.

Los Momox van con todo.

Los que si se apuntan por el PES es la familia Momox, léase Damian y José Momox; uno director administrativo del Sosapach y otro el Secretario de Estrategia Electoral del CEN del reciente refundado partido político. El ofrecimiento es de que Damian Momox sea el candidato a presidente municipal por San Pedro Cholula, con la debida separación a las filas morenistas y a su jefe el actual Presidente Luis Alberto Arriaga Lila, quien no puede ofrecerle apoyo porque sería contrario a la decisión del Gobernador poblano quien aún tiene el control del Congreso y en su caso la aprobación de sus cuentas públicas. Un asunto difícil de solventar. Así que la pretensión de José de apoyar a Damian puede quedar frustrada. Que el PES logre el 3% nacional para mantenerse como partido, una tarea difícil sin alianza con Morena. En esta ocasión van solos. Por lo que gran parte de su capital político será la suma de lo individual de los candidatos, la estrategia sería en su caso, la postulación mixta de cuadros competitivos. Hacer la tarea de hoy para recoger los frutos del futuro. La estrategia de pactar con el gobernador poblano no será posible. Lo sé desde que le entregué a Barbosa el PRD y no intervine ni pacté con Manzanilla en Convergencia, porque ambos son políticos con ideas y proyectos propios, ambos pragmáticos y desde luego tienen memoria… así es la historia. Sin duda José y Damián son buenos operadores, participativos y entusiastas, pero en esta ocasión no es suficiente.

El PAN cholulteca

Cuando digo cholulteca me refiero a los dos Cholulas. Con la oportunidad de ser gobierno, piso parejo, disciplina y resignación. Todos los grupos salen ganando, sin condiciones les espera un futuro prometedor. Son tiempos de crisis y el objetivo será ganar el 2024 y la presidencia de la república, no son tiempos de protagonismos personales o de intereses de la aldea.

Esta historia continuará…