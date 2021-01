Presentan PRI y PAN “Va por Tabasco”, gran alianza ciudadana para cambiar el rumbo del estado

Staff/Rossi

El líder priista Dagoberto Lara Sedas y el dirigente panista, Pedro Gabriel Hidalgo, dieron a conocer pormenores de la coalición en 9 municipios y 13 distritos electorales.

La alianza representa dignamente los intereses y bienestar de los tabasqueños, afirmó el delegado del CEN del PRI en la entidad, Genaro Abreu Barroso.

Con una amplia convocatoria a las organizaciones sociales, políticas, académicas, productivas y a la ciudadanía a unir esfuerzos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), presentaron hoy la coalición “Va por Tabasco”, para competir en los comicios del 6 de junio próximo, con miras a regresar a la entidad a la senda del desarrollo, ante los nulos resultados de quienes gobiernan.

En rueda de prensa conjunta, los dirigentes de ambas fuerzas políticas, Dagoberto Lara Sedas, del PRI, y Pedro Gabriel Hidalgo Cáceres, del PAN, afirmaron que “Va por Tabasco”, registrada ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), para competir en 9 municipios y 13 distritos electorales, es una gran alianza que, para concretarla, se actuó con altura de miras, a fin de construir una alternativa de gobierno y legislativa que responda a la demanda de la gente.

“Trabajamos en las mesas de diálogo con un alto sentido de responsabilidad, dejando a un lado intereses partidistas, personales o de grupos”, expuso Lara Sedas, al respetar la decisión que en su momento tomó el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de no participar en esta alianza electoral.

“El éxito rotundo fue sin duda que el PAN y PRI tomaron la decisión de prevalecer en la mesa el interés de la ciudadanía, el interés de Tabasco, para corregir el rumbo de Tabasco, después del proceso del 2021”, señaló el dirigente del tricolor, acompañado por la Secretaria General del PRI, Katia Ornelas Gil, y por el Delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, Genaro Abreu Barroso, entre otros.

Por su parte, Genaro Abreu Barroso afirmó que la alianza “Va por Tabasco” tiene como objetivo lograr equilibrios en el Congreso local y en los ayuntamientos, para revertir la tendencia negativa en los rubros económico, de seguridad, desarrollo social, entre otros, en la entidad.

Aseveró que la coalición entre el PRI y el PAN es un gran paso, que se da más allá de ideologías, intereses de partido o de grupo, porque representa dignamente los intereses y bienestar de los tabasqueños, toda vez que ambos partidos realizan un gran esfuerzo para llegar al proceso electoral de este año con los mejores candidatos y respetando las fortalezas en el territorio.

“Estamos convencidos de que la ruta que lleva el estado y el país, debe cambiar; debe darse un giro para dar certidumbre a los mexicanos y a los tabasqueños. No más políticas públicas improvisadas y sin resultados. No más leyes que no abonan al desarrollo de México”, puntualizó Abreu Barroso.