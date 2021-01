En la elección de junio habrá voto de castigo contra Morena, afirma dirigente campesino CNC-PRI

Hipólito Contreras

En la elección de junio próximo habrá un voto de castigo, los ciudadanos se están desilusionador con la forma de gobernar del partido en el poder, la promesa prometidas no se cumplieron, hoy hay más problemas que hace dos años, hay más violencia, pobreza, a lo que se suman los efectos de la pandemia, afirmó Marcelo Bonilla Luna, dirigente de la organización campesina RTC- CNC PRI.

Hoy, dijo, haya menos recursos en salud, campos, educación, obra pública, hubo recortes en todo, no hay medicamento en los hospitales, no hay apoyo en investigación, etc.

Por eso, reiteró, creemos que habrá un voto de castigo en la elección, los gobiernos de Morena han mostrado su incapacidad y falta de experiencia, han resultado peor que los del PRI y el PAN.

En el estado de Puebla, agregó, sucede los mismo, el apoyo al campo disminuyó, se entregan sólo algunos equipos, pero no a todos, dicen que son gratuitos cuando en realidad vienen de los impuestos que todos pagamos.

Todo buen gobierno, afirmó, es el que dialoga con los ciudadanos, el que busca dar respuesta a las demandas sociales, en este gobierno no vemos esto, las promesas de campaña no se cumplieron, por eso habrá voto de castigo.

Respecto a la presidenta municipal de Puebla, comentó que demostró falta de experiencia y un ejemplo de ello es que no supo regular a los ambulantes, les permitió todo sobre todo en el centro histórico.