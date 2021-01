Estamos abiertos al diálogo con las autoridades, afirma integrante de la organización de comerciantes ambulantes Fuerza 2000

Hipólito Contreras

Siempre hemos pedidos diálogo con las autoridades municipales para resolver los problemas que se presentan, sin embargo, no siempre nos escuchan pues hemos sido constantemente agredidos y acusados de delitos no cometidos, nuestro dirigente Federico López dos veces ha resultado absuelto de lo que se le acusa, nunca se le ha comprobado nada, afirmó Emma del Castillo, integrante de la organización de comerciantes ambulantes Fuerza 2000.

Nosotros, dijo, nos hemos ajustado a las normas sanitarias, cumplimos con los protocolos establecidos, por eso sólo pedimos diálogo con las autoridades para llevar adelante nuestras actividades comerciales, tenemos necesidad de trabajar para llevar el recursos a nuestras familias.

Indicó que lo que preocupa a los comerciantes son las constante agresiones que han estado recibiendo por parte de los grupos especiales de la policía, no sabemos lo que investigan, dijo, nosotros nos dedicamos a trabajar, no a cometer delitos, no merecemos este trato que nos dan, somos perseguidos constantemente, acosados por todos lados.

Por esos, destacó, hemos pedidos la intervención del Senado de la república para que se ponga fin a estos actos de persecución de que somos objeto, queremos trabajar en paz, no buscamos conflictos con nadie.

Nuestro líder Federico López, afirmó, se ha dedicado a defender nuestros derechos, sin embargo, es constantemente perseguido,, de todas las acusaciones que se le hacen nada se le ha probado, dos veces ha sido absuelto de delitos que se le inventan, existe preocupación por los que le pueda pasar por lo que pedimos al gobernador del estado intervenga para parará esta situación, hemos recurrido ya al Senado de la república para que se termine esta situación.

Informó que los comerciantes ambulantes cuentan con el apoyo de diversas organizaciones como el Movimiento Nacional Ruta 5, trabajamos, recalcó, en el marco legal, siempre estamos abiertos al diálogo con las autoridades municipales y estatales.