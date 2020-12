Amas de casa cambian menú Navideño por antojitos mexicanos por crisis económica

María Arévalo

Las amas de casa de la capital señalaron que cambiarán el menú navideño por antojitos mexicanos por la crisis económica, pues sus ingresos disminuyeron en un 40 por ciento, además que acatarán las recomendaciones de solo celebrar con el núcleo familiar.

En entrevista la señora Noelia De Los Santos, señaló que invertirá alrededor de 750 pesos, debido a que la crisis económica les afectó y cambiarán de menú, pues la cena Navideña quedará fuera por falta de presupuesto.

“Si nos afectó la pandemia y tenemos destinados unos 700 pesos y voy a preparar chalupas y pescado capeado para ocho personas y disminuir en 500 pesos mi presupuesto”, enfatizó.

Por su parte, la señora Francisca Cerón Rivera, refirió que cambiará la cena Navideña por chanclas y un té de frutas, porque para ponche no será posible por la falta de ingresos, además destacó que sólo se reubicará con su esposo e hijo, debido a que atenderán las recomendaciones de las autoridades sanitarias de no reunirse con gente que no es del núcleo familiar.