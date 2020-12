Confía Claudia Rivera reunirse con el gobernador del estado antes de concluir el 2020

María Arévalo

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, señaló que no ha tenido respuesta por parte del gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta para la reunión que solicitó para analizar los temas de covid-19 y ambulantaje pero confió que sea antes de concluir el año pues es un tema para trabajar de forma conjunta.

La presidenta municipal indicó que es importante el trabajo coordinado para atender la contingencia sanitaria provocada por el covid-19.

“Aún no me dan fecha para la reunión con el gobernador y no sé si al secretario de gobernación René Sánchez Galindo le han dado respuesta, pero buscamos dialogar con el mandatario estatal para establecer estrategias conjuntas ante la pandemia del covid-19 y para el 2021”, expresó la alcaldesa.