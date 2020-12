Cristiano Ronaldo: Alcanzó los 750 goles como profesional

RÉCORD

Con el tanto que le marcó al Dinamo de Kiev, CR7 se ubicó en la cuarta posición de máximos artilleros en la historia del futbol

Cristiano Ronaldo marcó el segundo gol en la victoria de la Juventus por 3-0 sobre el Dinamo de Kiev en la Jornada 5 de la UEFA Champions League. Con este tanto, el astro portugués alcanzó la cifra de 750 en su carrera.

132 de esos tantos los ha realizado en la Champions League, su torneo favorito.

Este fue el gol 75 con la Vecchia Signora, 450 los marcó con el Real Madrid, 118 con el Manchester United y 5 con el Sporting de Lisboa para sumar 648 en clubes y 102 con el combinado lusitano.

Gol 7️5️0️de Cristiano Ronaldo con clubes y selección. #PorLasQueMueres pic.twitter.com/ELMTkIFQBb

— #PorLasQueMueres (@Salcedo_Hugo) December 2, 2020

De esta forma CR7 se ubicó en la cuarta posición de máximos goleadores en la historia, el único en activo entre los mejores 5, sólo detrás de Josef Bican (805), Pelé (767) y empatado con Romario (750).

“750 goles, 750 momentos felices, 750 sonrisas en los rostros de nuestros seguidores. Gracias a todos los jugadores y entrenadores que me ayudaron a alcanzar este número increíble, gracias a todos mis leales oponentes que me hicieron trabajar más y más duro todos los días”, se leyó en la cuenta del portugués tras conseguir esta meta.

𝟕𝟓𝟎 goals, 𝟕𝟓𝟎 happy moments, 𝟕𝟓𝟎 smiles in the faces of our supporters. Thank you to all the players and coaches that helped me reach this amazing number, thank you to all my loyal opponents that made me work harder and harder everyday. pic.twitter.com/ZuS4GDOzeh

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 2, 2020