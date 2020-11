The New York Times incluye a Gael García entre los 25 mejores actores del siglo XXI

FORBES MÉXICO

El actor mexicano ha consolidado su carrera con importantes personajes en producciones de diferentes partes del mundo lo que lo llevó a ser considerado en este conteo.

Gael García es uno de los mejores actores del siglo XXI. Recientemente The New York Times incluyó al actor mexicano en la lista de los 25 mejores actores que han destacado en los últimos 20 años por su talento.

Los periodistas encargados de esta lista señalan que no existió una fórmula para determinar la lista de actores donde Gael García fue incluido. Incluso, señalan que fue más un hecho subjetivo que puede tornarse escandalosa por las omisiones que hicieron.

La lista de actores está conformada por nuevo talento emergente en la escena y por reconocidas figuras que han destacado durante décadas. Los autores del artículo han visto más allá de Hollywood, por lo que se pueden apreciar actores de distintos países.

Nombres como Keanu Reeves, Viola Davids, Nicole Kidman, Tilda Swinton, Sonia Braga, Mahershala Ali, Willem Dafoe, entre otros, forman parte de la lista.

El actor se ubica en el puesto 25 de la lista de los mejores actores del siglo XXI. Los responsables reconocen la evolución que ha tenido Gael García a lo largo de su carrera, destacando sus inicios con cintas que marcaron la trayectoria del actor como ‘Y tu mamá también’ y ‘Amores perros’.

These are the 25 greatest actors of the last 20 years according to our critics, @ManohlaDargis and @aoscott. https://t.co/gCcPONvY6v

— The New York Times (@nytimes) November 25, 2020