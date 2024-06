Próximo secretario estatal de Seguridad Pública, en consenso con Claudia Sheinbaum

DEBATE Por Roberto Desachy Severino

El gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, ha reiterado que la seguridad de los poblanos será una de sus prioridades, también aseguró trabajaría de la mano con la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para sumar esfuerzos, recursos y homologar objetivos en varias áreas de gobierno.

Por lo mismo, el próximo secretario estatal de Seguridad Pública será nombrado en CONSENSO con Claudia Sheinbaum y autoridades federales en la materia. Hasta ahora, no hay elegidos ni palomeados para formar parte del gabinete de Alejandro Armenta, quien mantiene inalterable su objetivo de ser el mejor gobernador en la historia de Puebla y, para conseguirlo, utilizará su vasta experiencia y preparación política y académica en los distintos niveles gubernamentales.

El próximo mandatario estatal privilegiará los conocimientos, el trabajo y resultados en la conformación de su equipo de colaboradores. Como ya se comentó en este mismo espacio, es un jefe generoso y ordenado, pero también muy exigente y contundente, así que no se tentará el corazón a la hora de hacer los cambios que requiera su administración:

A sus funcionarios, Armenta Mier les dejará muy claro que quien vea al gobierno como beca sexenal…tendrá que esperarse hasta el 2030, porque no admitirá horarios ni actitudes burocráticas y les demandará un desempeño con objetivos, metas y resultados basados en línea de tiempo, cronogramas , avances diarios de logros y evaluaciones sistemáticas y semanales.

DIÁLOGO CON TODOS, PERO SIN PRESIONES NI CHANTAJES

Como ya se enfatizó, todavía no hay nombres de quienes estarán en el próximo gabinete estatal, pero, al menos por ahora, NO se contempla la permanencia de algún funcionario actual en el primer nivel y, aunque el gobernador electo mantiene la disposición de diálogo con todos los sectores sociales, políticos, profesionales y académicos, NO aceptará presiones ni chantajes.

Alejandro Armenta sabe que la ley de la Administración Pública lo define a él, únicamente a él, como RESPONSABLE de integrar su gabinete y, también, de RESPONDER por el desempeño de los colaboradores. Por ende, no permitirá que empresarios, políticos, etc intenten presionarle con la integración de su equipo de trabajo:

Aunque es un político profesional, también es técnico y será particularmente estricto en que los secretarios y personal de confianza tenga claro que en la próxima administración no habrá días de descanso o sábados, mucho menos puentes durante los 2 mil 192 días y 312 semanas que durará el sexenio.

En una época de cerrada competencia electoral, es el gobernador más votado en la historia de la entidad, él lo sabe y, en consecuencia, Alejandro Armenta demandará a colaboradores su compromiso, amor y consagración al servicio por los poblanos, porque de ello depende conseguir los objetivos y cumplir los compromisos con todas las regiones y sectores de la sociedad:

MUJERES, MAYORÍA EN EL GABINETE

Alejandro Armenta es administrador público experto, conoce los 3 niveles de gobierno por su desempeño como presidente municipal, secretario de estado en diversas dependencias, senador, diputado federal y local, titular de un organismo público descentralizado, el Registro Nacional de Población (Renapo).

En consecuencia, quienes tienen la esperanza de ser incluidos en el próximo gabinete estatal, ya que piensan que ganarán mucho, harán negocios y estarán de vacaciones, ¡se equivocan de manera flagrante!, debido a que será un mandatario que EVALUARÁ y SUPERVISARÁ permanentemente a sus secretarios y personal de confianza:

Cada 6 meses, el sistema anticorrupción vigilará el comportamiento económico de los funcionarios y el mismo Armenta Mier presentará PÚBLICAMENTE su situación patrimonial ANTES de tomar protesta como gobernador. Lo mismo tendrán que hacer sus colaboradores, quienes, empero, serán supervisados MUY DE CERCA.

También se puede adelantar que el género femenino conformará el 51 por ciento del gabinete y, por ahora, Alejandro Armenta podría innovar con una nueva dependencia. Otra arista importante de la siguiente administración será el cuidado ABSOLUTO a los animales y el compromiso con la seguridad, bienestar y desarrollo de las mujeres: