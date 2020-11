Premian a Granjas Carroll como “La empresa más innovadora de México”

Staff/Rossi

Por su sistema de automatización completa de Planta Procesadora de Cerdos

Puebla, Puebla a 2 de noviembre de 2020.- Por la total automatización de la Planta Procesadora de Carne de Cerdo tipo TIF, Granjas Carroll de México (GCM) fue premiada como “La Empresa más Innovadora de México 2020” por IT Master Mag, entre 122 proyectos.

Fue el CIO y Director de Estrategia Empresarial de GCM, Juan Manuel Márquez Torres, quien también recibió el galardón; ahí explicó cómo se realizó la automatización completa de la Planta Procesadora de Carne de Cerdo (PPCC) más grande de América Latina y la implementación de un sistema de conectividad en sectores que no cuentan con Internet tradicional.

En este sentido, Márquez Torres explicó que el proyecto, en el que participaron ingenieros en sistemas, técnicos informáticos, programadores y personal operativo de GCM, se conformó de 4 puntos principales:

1.- Conectividad a la red, a pesar de la dispersión de las granjas en 14 municipios, pertenecientes a dos estados.

2.- Instalación de un Sistema de Convivencia y Comunicación mediante telefonía con Tecnología de la Información (IT) y videoconferencias.

3.- Implementación de ciberseguridad en 4 etapas en los diferentes inmuebles e instalaciones de la empresa, lo que les permite contar con información segura.

4.- Automatización de la PPCC, además de la creación de un Centro de Inteligencia y Monitoreo, con tecnología 4.0.

De los 122 proyectos que participaron, 68 correspondieron al sector privado, aunque solo 25 alcanzaron la calificación suficiente para ser parte de este ranking.

Se entregaron 5 premios; el primero, para Granjas Carroll de México. Los otros cuatro reconocimientos fueron para Grupo TMM, por su proyecto “Cúspide: Transformación digital con S4/Hana, AWS, RackSpace, Azure”; Coppel, por “Préstamos por WhatsApp Coppel”; AFORE SURA, por “Analítica Avanzada para Campañas Inteligentes”; y Grupo Wendy, por “Wendy Data Science, predicción de la venta”.

El comité calificador se conformó por Flor Argumedo, CIO de Grupo La Comer; Carlos Zozaya, consultor de Grupo Bal Netzer Díaz, miembro del CIAPEM; Pablo Corona, socio del organismo de normalización NYCE; Juan Octavio Pavón, ex CIO del Gobierno del Estado de Veracruz; Víctor Núñez, ex CIO del INFONAVIT; Alonso Yáñez, CIO de Walmart de México; Claudio Vivian, CIO de la Bolsa Mexicana de Valores; y José Eusebio López, socio fundador de la compañía consultora The Pacific Institute® México.