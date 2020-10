PAN no ganará en automático en San Andrés Cholula: Miguel Ángel Huepa

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Se autodefine como “campañero” y, sin duda, lo es, porque ha ocupado muchos de los cargos políticos a los que se llega después de ganar una elección: Presidente municipal, diputado federal y local, etc.

Es Miguel Ángel Huepa Pérez, quien no comparte el desbordado e injustificado optimismo de muchos miembros y simpatizantes del PAN que –prácticamente – creen que ya ganaron las elecciones concurrentes del 2021 y que recuperarán, en automático, muchos de los municipios donde fueron barridos en el 2018, como Puebla capital, San Andrés y San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Amozoc, etc.

Entrevistado por Desde Puebla, Miguel Ángel Huepa aseveró que es falso que el PAN tenga garantizado el triunfo en San Andrés Cholula el año entrante, porque “se tiene que trabajar muchísimo la unidad, es un tendón de Aquiles, ahí se debe hacer política y conciliar primero con los panistas y después con otras fuerzas.

“Solamente hablando, conciliando, cediendo es como se puede ganar una elección”, insistió. Incluso, cuando se le preguntó por qué perdió su partido en el 2018, respondió que no hubo unidad, tampoco consensos, no se respetaron acuerdos y que ello provocó que el panista Alejandro Cuautli se fuera del partido y obtuviera más de 4 mil votos por el PSI.

“NO ESTÁ EN MI INTENCIÓN (CONTENDER EN EL 2021) PERO…”

Ante el cuestionamiento directo si estará en alguna boleta en los comicios concurrentes del 2021, contestó que “en este momento ésa no es mi intención. Tenía 2 años de no estar en el ambiente político, ni siquiera en el público, hasta que la alcaldesa actual (Karina Pérez Popoca) me hace la convocatoria, la atenta invitación, yo no tenía la intención de hacerlo (volver al ambiente electoral) pero me revive”.

Huepa Pérez negó que, cuando fue presidente municipal de San Andrés Cholula, él o su esposa hayan hecho algo indebido y atribuyó las acusaciones contra él a “la falta de resultados” del ayuntamiento actual.

-¿Descartas totalmente ser candidato en el 2021?-

-Yo te diría: Hasta este momento sí, pero la política es de momentos, tiempos, de circunstancias, oportunidades”, subrayó.

Admitió que en el municipio los grupos panistas más importantes son el suyo y el del ex edil Leoncio Paisano. En ese sentido, aceptó que, hasta el momento, no ha tenido ningún acercamiento político o personal con él, con el que tuvo desacuerdos políticos, pero añadió que “yo hablo con todo el mundo” y que podría haberlo con todos los liderazgos del PAN.

EL QUE QUIERA SER PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHOLULA DEBERÁ ACEPTAR UN CABILDO VARIOPINTO

Huepa Pérez reiteró que, para ganar, el blanquiazul deberá llegar unido a las elecciones concurrentes y advirtió que “quien quiera ser presidente municipal de San Andrés Cholula, tendrá que aceptar que va a gobernar un Cabildo variopinto”, con representantes de todos los sectores no solamente del partido, sino también de otras fuerzas.

Sin embargo, admitió que –hasta hoy- ninguno de los que aspiran a contender por el panismo sanandreseño realiza un trabajo de acercamiento con los demás o se reúne con los liderazgos del albiazul o de otras fuerzas. “Veo al PAN en un trabajo demasiado interno y eso está bien, pero también hay que dialogar con todos, incluyendo con la gente de Morena inconforme”.

El también ex secretario general del partido en la entidad reconoció que –hasta el momento- las dirigencias nacional y estatal de su partido no se mueven por conseguir una alianza fuerte con el PRI y otras fuerzas para los comicios concurrentes. Inclusive, aceptó que se está dejando pasar un tiempo importante, aunque “estamos a tiempo de que se pueda hacer”.

Huepa Pérez se pronunció por fortalecer al panismo en todos los niveles, para que se convierta en un efectivo contrapeso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya que en el juego de la democracia se necesitan equilibrios, contrapesos –no enfrentamientos – con el objetivo de que no se tomen decisiones unilaterales.

CONTRAPESOS, NO ENFRENTAMIENTOS, CON EL PRESIDENTE Y EL GOBERNADOR

“Tenemos una gran oportunidad de hacer contrapeso, no un enfrentamiento con el presidente de la República ni con el gobernador”. Inclusive, añadió que, en caso de obtener algún puesto público en el siguiente proceso concurrente, no se confrontaría con el titular del Ejecutivo estatal, Miguel Barbosa Huerta.

-¿No llegarías a pelearte con el gobernador Miguel Barbosa?-

-Yo lo tengo que decir: Todo mi respeto para el gobernador del estado. Algo que yo admiro es la institucionalidad, nos guste o no hay un presidente de la República y un gobernador, como están las cosas actualmente, sobre todo en los asuntos de inseguridad, economía, etc, se tiene que ir trabajando para que las cosas mejoren, buscar canales de comunicación con los gobernantes.

Sí, ser oposición, por supuesto, pero de manera responsable, no salvaje, destacó Huepa Pérez, quien aceptó que en su partido, el PAN, hoy predominan los dos extremos: Por un lado los que no dicen nada y, en el otro, quienes todo lo critican y, en muchas ocasiones, sin fundamentos.

Para concluir, recordó que – cuando fue diputado local- el actual mandatario estatal fungía como senador y que, aunque no hubo interacción personal, sí se dio un contacto institucional político y de respeto mutuo.