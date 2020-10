No me eligieron para darle vuelta a la página de la corrupción: Miguel Barbosa

-Subrayó que investigar las irregularidades cometidas por funcionarios de las pasadas administraciones, es su obligación

-El gobernador participó de manera virtual en el segundo informe de labores del edil de Teziutlán

STAFF/AEH

Al señalar que diariamente detecta fraudes al estado de miles de millones de pesos por parte de las pasadas autoridades estatales, el gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió que las y los poblanos lo eligieron en las urnas para combatir la corrupción y no para darle vuelta a la página.

Lo anterior lo expuso al participar vía remota en el segundo informe de labores del presidente municipal de Teziutlán, Carlos Peredo Grau, evento en el que señaló que las investigaciones que ha iniciado contra los exfuncionarios que le robaron a Puebla, forman parte de su obligación como titular del Ejecutivo y no por rencor u odio hacia ellos.

Manifestó que heredó un gobierno convertido en un modelo de negocios para obtener dinero a través de actos de corrupción, luego de sostener que preferiría renunciar a no actuar contra quienes afectaron y desfalcaron al estado.

“Yo soy un entusiasta servidor público. Vivo para esto, no vivo de esto. Cada minuto de mi vida está destinado a servir a Puebla, a gobernar el estado. No me distraigo”, dijo el titular del Ejecutivo, quien reiteró la disposición de su gobierno para trabajar de manera conjunta con el ayuntamiento que encabeza Carlos Peredo Grau en favor de los teziutecos.