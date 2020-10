Condena Abraham Quiroz “pelea” al interior de Morena

Jorge Barrientos

El ex candidato a la gubernatura de Puebla en 2016 por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Abraham Quiroz Palacios, condenó la “pelea descarnada”dentro del partido político para tratar de encabezar su presidencia nacional.

“La pelea interior descarnada que se vive en Morena y en todos los partidos es normal, lo que sucede en Morena no es excepción, pero también es decepcionante, porque la idea que se incultó a sus militantes, es que seríamos un partido diferente ante la sociedad y no casados con los cargos”.

Consideró que esta pelea descarnada en Morena, se originó en parte por los personajes externos que vieron en el partido la oportunidad de llenar aquellos vacíos que tuvieron en su momento en los institutos políticos donde militaron.

Aclaró “los partidos políticos son autónomos, se sabía que, salvo que el partido solicite la participación del INE éste podría intervenir, pero no fue así, no se solicitó (…) no descalificamos a los candidatos”.