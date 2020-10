Empresarios piden la destitución del director de Suma, plataforma 911

Hipólito Contreras

Para cubrir todas las emergencias de la zona metropolitana de Puebla sólo existen cinco ambulancias de la plataforma Suma, de las cuales una es para trasladar a enfermos COVID, otra está asignada al gobernador y sólo tres están destinadas para los ciudadanos, pero no es por un problema de recursos, porque la institución tiene un presupuesto de más de doce millones de pesos anuales para cubrir emergencias, lo que hay es una enorme corrupción del titular, Omar Rodríguez, denunció Francisco Lobato Galindo, presidente de la Red Mexicana de Franquicias.

No sabemos por qué el director de Suma, Omar Rodríguez, es el responsable de estas ineficiencias y se siente intocable, pese a que está involucrado en múltiples denuncias de corrupción, siempre que se le denuncia sale a pedir más presupuesto cuando sólo de la federación trae un presupuesto de ocho millones de pesos al año, más toda la nómina que cargan como comisionados a la Secretaría de Salud para pagar los sueldos de los paramédicos.

Es reprobable este tipo de situaciones, señaló, todos apunta a un solo responsable, del cual hace mucho tiempo nos pronunciamos por su renuncia, peor inexplicablemente se mantiene en el cargo, depende de la Secretaría de Salud porque el servicio de ambulancias Suma es parte del sistema de salud estatal, es un funcionarios que viene de los tiempos de Tony Gali, no es gente de actual gobierno, la corrupción denunciada y que es pública existe desde sus creación con Rafael Moreno Valle, hubo irregularidades como presupuestos inflados, luego nombran al actual director, médico del hospital Betania, a partir de ahí se da un nido de corrupción, hay equipo desaparecido, hay ambulancia que no aparecen, el problema es que hay aviadores, son familiares del propio Omar Rodríguez.

Reiteramos nuestra petición al gobernador para que remueva del cargo a esta persona y nombre un comité ciudadano para supervisar que se tenga una correcta ejecución de los presupuestos, es imperdonable que con un presupuesto federal y estatal a través de comisionado con cargo a la Secretaría de Salud no se atiende bien a los ciudadanos.

El problema es que conforme pasan los días sigue muriendo gente por falta de atención, Puebla está en cuarto lugar nacional de emergencias en tiempo de atención, estamos peor que Haití, los recursos federales y estatales no le alcanzan al director.

Afirmó que el director de Suma retiró de la plataforma 911 a la Cruz Roja, tuvimos una reunión con la subsecretaria de salud a la que se le informó de la situación, sin embargo, las cosas siguen igual.