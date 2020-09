Casi 3 por ciento, el dinero que el gobierno federal, diputados y senadores les quitaron a estados y municipios en el Proyecto de Egresos de la Federación 2021

Debate

Roberto Desachy Severino

Se acercan las campañas electorales y será la hora de cobrar las facturas a los actuales diputados federales y senadores que dejaron a las entidades federativas y municipios sin casi 3 por ciento de sus recursos en su Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) 2021.

Podrán prometer lo que quieran, decir misa y hasta arrepentirse, pero lo cierto es que el gobierno federal y su poder Legislativo pasaron a la báscula a 30 de 32 administraciones estatales, para quitarles –en el 2021- el dinero de participaciones, aportaciones y demás conceptos, como educación y salud enmarcados en los ramos 25, 28 y 33 del PEF.

A Puebla le quitarán entre el 1.62 y 5.92 por ciento de los fondos, mientras que a Tlaxcala le reducirán un mínimo del 2 y hasta el 3.56% de los recursos:

Leguleyos aspirantes a candidatos, como el legislador federal de Morena y ex priísta, Saúl Huerta Corona, quiso limpiar sus culpas "inconformándose" por la muy notable quita del presupuesto al estado de Puebla, pero lo cierto es que él –como secretario de la comisión de Hacienda y Crédito Público- no quiso o no pudo apoyar a los poblanos del tijeretazo que les dejó sin miles de millones de pesos para el año entrante:

CIUDAD DE MÉXICO, GUANAJUATO, TABASCO Y MICHOACÁN, ENTRE LAS ENTIDADES MÁS AFECTADAS POR LA REDUCCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES

Mi compañera analista Maricela Allende Marcito elaboró sendos cuadros con datos de la propuesta del PEF 2021. En el primero, solamente se consideró el rubro de Participaciones Federales y Aportaciones, que deja muy claro que los principales afectados son la Ciudad de México (-16 por ciento), Guanajuato (-8.27%), Tabasco (-7.65 por ciento), etc.

Si solamente se toma en cuenta es rubro, la política económica del gobierno federal y su poder legislativo para el 2021 dejan a Puebla como el séptimo estado del país al que le quitan más dinero (5.62%) en comparación con las participaciones y aportaciones recibidas el año pasado:

Por su parte, como puede constatarse en el cuadro que acompaña esta columna, a Tlaxcala se le reduce 3.56 por ciento ese monto. Mientras que los “privilegiados” a los que se les reduce un porcentaje menor son Durango, Aguascalientes y Zacatecas, con menos del 1 por ciento de disminución.

El segundo cuadro elaborado por Maricela Allende incluyó más conceptos que también salen del presupuesto y sólo falta una pequeña parte correspondiente a convenios, que no está claramente definida en el PEF 2021.

ESTADOS Y MUNICIPIOS, ENTRE LOS PERDEDORES DE LA POLÍTICA ECONÓMICA DE LA 4T

En general, el segundo resumen contempla prácticamente todos los rubros de gasto federal que se transfieren a los estados y ayuntamientos y deja claro que, para el año entrante, se encuentran entre los grandes, perdedores en la distribución del presupuesto público, ya que –como se dijo – se les quita casi el 3 por ciento de los fondos.

Una comparación de los ramos 25, 28 y 33 entre el presupuesto aprobado el año pasado y ejercido en el actual con el proyecto PEF 2021, muestra que solamente 2 estados del país – Tamaulipas y Zacatecas- tendrán un ligero incremento en sus recursos federales, en tanto que el resto de las entidades habrá menos dinero.

Los rubros 25, 28 y 33 del presupuesto federal incluyen previsiones y aportaciones para los diversos sistemas de educación, además de montos y participaciones para estados y municipios. En la suma de estos conceptos, el año entrante Puebla perderá el 1.62 por ciento de los fondos ejercidos este año, en tanto que a Tlaxcala le quitarán el 2%.

En un año tan polarizante y político como el 2021, habrá que ver cómo les va a la 4T y su brazo electoral, Morena, con su permanente quita de recursos a estados y municipios, porque hay que reconocer que –a la hora de pasarlos a la báscula- la federación y sus legisladores no tienen el menor empacho en dejar en la inopia a gobiernos emanados de sus propias filas.

PROPUESTAS DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2020 Y 2021

