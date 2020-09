Analizarán la posibilidad de ampliar horarios en restaurantes

Hipólito Contreras

He pedido a la Secretaria de Turismo y de economía sostengan una reunión con la Cámara de Restaurantes con el fin de analizar la posible ampliación de horarios y la apertura los domingos, estamos haciendo lo correcto, afirmó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, en la conferencia virtual.

Respecto a la visita a Puebla del presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo sábado, afirmó que sólo se tocarán temas de obras, protección civil, verificación de obras realizadas en la reconstrucción de monumentos históricos, lo relacionado al presupuesto que Puebla requiere existe la comunicación entre la Secretaría de Finanzas con la de Hacienda, como siempre el Presidente tendrá en Puebla una cálida recepción.

A la pregunta de la desaparición del activista Sergio Rivera, opositor a la construcción de una hidroeléctrica en la Sierra Norte, comentó que el tema está sujeto a revisión y apelación y que es competencia del poder judicial, “lo que pedimos es la aplicación estricta de la ley.

Respecto a la remodelación de algunos monumentos histórico”. en el Centro Histórico afirmó que espera que todo se haga de acuerdo al INAH y que no haya conflictos con lo que ocupan estos edificios, quiero ser de los que aplaudan por estas obras y no de los que señalen que no debieron haberse planeado, expresó.

El ejecutivo destacó la nuevas inversiones de la planta Volkswagen, “celebró que la empresa vea a Puebla como lugar de negocios, en Puebla haya trabajadores capacitados y que son ejemplo mundial”.

En cuanto a los dos premios que obtuvo Puebla por la rifa del avión presidencial, comentó que es tema federal, no sabemos, dijo, a quien le entregarán los premios pues se trata de escuelas las que ganaron los premios.

Por su parte el Secretario de Gobernación informó que cuatro personas fallecieron en el municipio de San Salvador el Seco por el consumo de alcohol adulterado, informó que la Fiscalía del estado ya realiza la investigación correspondiente.