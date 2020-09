Quiero ser candidato a la presidencia de San Andrés Cholula en el 2021, pero, si Morena postula a Karina Pérez, volveré a apoyarla: Adán Xicale Huitle

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Adán Xicale Huitle se sincera y confirma lo que todos sabíamos: Sí aspira a ser el candidato de Morena a la alcaldía de San Andrés Cholula, pero añade algo más al aseverar que, si la actual presidenta municipal, Karina Pérez Popoca, es postulada nuevamente, entonces él volverá a apoyarla.

Entrevistado por Desde Puebla, Xicale Huitle pidió al actual ayuntamiento sanandreseño preparar la consulta ciudadana para elaborar y aprobar un nuevo programa de Desarrollo Urbano, debido a que la administración municipal aplica un plan elaborado hace 12 años por las gestiones panistas y las condiciones del municipio han cambiado mucho.

Luchador social y político, el dirigente del movimiento Cholula Viva y Digna pidió que se abra a la ciudadanía, Ongs, académicos y organismos intermedios la elaboración de dicho programa de Desarrollo Urbano, puesto que “debemos aprender a vivir en la nueva normalidad y buscar nuevos mecanismos de consulta que eviten la aglomeración de personas”.

Insistió en que él, en lo personal, tiene varias propuestas, como elaborar un programa de desarrollo regional junto a los ayuntamientos de Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, Puebla y San Pedro Cholula, porque comparten una problemática similar. También se pronunció por abordar temas como el de los límites territoriales, revertir la privatización del agua, proteger las zonas agrícolas, áreas verdes, mantos freáticos, etc.

RELACIÓN DE RESPETO CON KARINA PÉREZ POPOCA

A principios de mayo pasado, Xicale Huitle hizo público su deslinde político de la actual edila de San Andrés Cholula, pese a que –en su momento- ambos formaron parte de un movimiento social tan fuerte que contribuyó a la derrota del PAN en este municipio: Video desde Puebla: Adán Xicale se deslinda públicamente de la presidenta de San Andrés Cholula, Karina Pérez

En ese sentido, señaló que respeta a la presidenta municipal actual, Karina Pérez: “Mi relación con ella es de respeto, ella me ha respetado, somos compañeros de causa, de lucha, de partido y yo no tengo ninguna situación con ella”: No escribiré ni diré nada contra Adán Xicale: Karina Pérez Popoca

-Adán, ¿tú tienes aspiraciones políticas para el 2021, como las tuviste hace 3 años?

– Sí, tengo aspiraciones, pero en función de que son de un conjunto de miembros de Morena, no son personales.

-Adán, la presidenta municipal Karina Pérez cuenta con el derecho legal de buscar la relección, si así lo desea, se le cuestionó

-Tiene derecho, porque en el 2014 hubo una reforma a la Constitución General de la República para permitir la reelección de funcionarios públicos desde diputados locales, federales, senadores y presidentes municipales, aunque es algo no muy aceptado por la militancia (de Morena), admitió el ex coordinador de asesores del ayuntamiento sanandreseño.

LA APOYARÍA…PERO

Se le señaló que, si él y Karina Pérez luchan por la candidatura a la alcaldía de San Andrés, los morenistas podrían dividirse y esto beneficiaría al PAN, pero él lo negó: “Morena no se dividiría, porque -si bien es cierto que tenemos puntos de vista y opiniones distintas- pero el plantear una división interna es otra cosa”.

“No hay división en Morena, hemos tenido acercamientos con varios compañeros y vamos a dar un pronunciamiento conjunto de trabajar por la unidad y prepararnos para la elección del 2021”, aseveró Xicale Huitle.

-Pero si hay 2 aspirantes…se le inquirió

-En todos los partidos hay 2 o más aspirantes, es natural, pero se tiene que definir en las instancias partidarias y, obviamente, tomando en cuenta a las bases de Morena, respondió.

-En un momento dado, ¿tu estarías dispuesto a volverla a apoyar si hubiera un proceso interno y ella lo ganara y tu esperarías que ella te apoyara a ti?

– Sí, la apoyaría, siempre y cuando se comprometiera por escrito a cumplir con la línea política de Morena, de los ciudadanos, que sería un trabajo conjunto para evitar el presidencialismo, aseveró.

-Desde tu punto de vista, hasta ahora, ¿la alcaldesa ha cumplido con los preceptos de Morena, con las promesas de campaña del 2018?, se le preguntó finalmente

– Las promesas de campaña sí las ha cumplido, hay 2 o 3 puntos que han quedado en el papel, pero sí ha cumplido, ha trabajado bien en la administración pública, pero una cosa es gobernar y otra es administrar un municipio y mi planteamiento va encaminado a obtener la gobernanza.

-Pero ¿Karina Pérez ha aplicado los principios de Morena en su gestión?

-Sí los ha aplicado, aunque ha cometido errores que han traído como consecuencia el desánimo, la confusión de muchos compañeros de Morena y yo lo he señalado, finalizó Xicale Huitle.