El campesino de Olintla, Andrés Santiago,vive con 200 pesos a la semana

Hipólito Contreras

Andrés Santiago aún le tiene miedo a la pandemia: “tengo miedo de contagiarme del virus, sin embargo, tengo que salir a trabajar, tengo que sobrevivir con 200 pesos a la semana por la situación tan difícil por la que atravesamos, ya que la crisis económica y la falta de apoyo del gobierno federal no me permiten quedarse en casa, porque entonces no tendría que llevarle de comer a mi familia”.

Originario de la comunidad de Chipahuatlan, don Andrés explicó que desde que comenzó la pandemia, empeoró la crisis económica y subió el precio de los productos básicos como el frijol, azúcar, jabón, situación que le pega directamente porque se dedica a elaborar pan, pues las familias tienen que dar prioridad a adquirir los productos de primera necesidad.

“Como subió el precio de las cosas tuvimos que subir el precio de las piezas de pan. Muy poca gente compra, pues no hay dinero ni trabajo. Algunas veces gano 200 pesos a la semana, y cuando salgo a otros lugares a vender hasta 500 a la semana, pero con este ingreso no alcanza para los gastos de la familia”, reveló.

Son ocho los integrantes de su familia, por lo que los gastos son muchos, de ahí que tengan que buscar alternativas para obtener otros ingresos. Por eso sale a trabajar al campo, donde llega a ganar acaso 80 pesos por día, pero no es del diario ni seguro.

En entrevista, contó que ha escuchado sobre la pandemia; “tengo una hija en la ciudad y ella me comentó que se quedó sin trabajo durante un mes, sin sueldo. Afortunadamente ya tiene otro trabajo, pero gana muy poco ya que dice que en la ciudad la situación también está muy mal. Mi hija también tiene miedo de contagiarse, pero desafortunadamente ella no puede quedarse en casa porque necesita trabajar para comer y darle de comer a sus hijos”.

Mencionó que es molesta la situación en la que está el país, porque México tiene un presidente que no hace nada por ayudar a la gente humilde, pues desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, la situación se ha ido agravando. “Es mentira que él apoya a la gente humilde, no se ha visto ningún apoyo por parte de él en esta situación tan complicada para los mexicanos”, afirmó.