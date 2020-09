Nos estamos enfrentando al SARS-CoV-2 y a un grupo de desnaturalizados

Por Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta

Realmente todos estamos perplejos ante una terrible pandemia, ocasionada por el SARS-CoV-2. Sin embargo, a pesar de tantas muertes, mucha gente todavía hace caso omiso a los protocolos de prevención y seguridad que debemos seguir para no hacer un cuadro de COVID- 19.

¿Quiénes son estas personas? La respuesta es muy fácil, ya que es un grupo que se dedica a las fiestas, reuniones, salidas, muchas veces en compañía del alcohol, droga, etc.

Creo que todos, más allá del asombro o señalarlos, nos preguntamos si en verdad estos individuos aprecian su vida, si en verdad la vida tiene valor para ellos, dado que, es descabellado gastar tu dinero en fiestas, alcohol, drogas, etc. En estos tiempos tan difíciles, donde el dinero no sobra y estamos atravesando una guerra con un enemigo invisible que se está llevando a nuestros seres queridos sin tener piedad.

Lo escuchamos en la radio, lo vemos en la televisión, leemos acerca de tantos operativos, accidentes trágicos, que a veces estas fiestas, llamadas “Fiestas COVID- 19”, jamás tienen un final feliz.

Si hacemos una mirada más exhaustiva, nos podemos percatar que esto no solo pasa en el Perú, sino también en todos los países de América Latina y países europeos.

Y es cierto, lo vengo diciendo en artículos anteriores, poco a poco nos hemos ido deshumanizando y adoptando como “normal”, por ejemplo, las fiestas en plena pandemia con alcohol, droga y hasta prostitución. Y es que claro, como no ven el virus, asumen que no se van a contagiar o como no presentan síntomas, asumen que no lo tienen, y como la mayoría son jóvenes, se sienten seguros; pero uno toca fondo cuando uno de tus familiares lo tiene o cuando uno lo contrae.

¿Y por qué esperar hasta que un familiar contraiga el virus o contraerlo uno mismo para recién reaccionar? Reflexionen.

Mientras se sigan infringiendo las leyes, normas, los protocolos de prevención y seguridad, ante la COVID- 19 nos vamos a terminar contagiando todos los peruanos, porque cada día el incremento del virus es notorio, ya estamos en el puesto quinto a nivel mundial.

¿Qué esperan los peruanos para reaccionar, cuidar de ellos y sus familiares? No lo sabemos. Lo cierto es que, nuestra política nos muestra y creo siempre nos ha mostrado el rostro de la corrupción, empero es más decepcionante ver como cada día la población, muestra un rostro de inadaptados egoístas que ni valoran su propia vida. Es una triste, horrenda y apestosa realidad, nos estamos enfrentando al virus, pero también nos enfrentamos a una sarta de desnaturalizados que solo piensan en su satisfacción y placer personal.

Los que sí queremos vivir y proteger como leones a nuestros padres, abuelos etc., debemos ser aún más precavidos y astutos, jamás perder la guardia y abrir bien los ojos ante el virus devastador. Si escuchamos o vemos que están realizando alguna reunión no duden en llamar a los serenazgos o policías del distrito. ¡No lo permitamos ni nos quedemos callados!

Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta

Terapeuta de lenguaje, escritora, columnista y artista.