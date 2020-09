Con COVID-19 emergió la infodemia, la pandemia de noticias falsas: Jenaro Villamil

Concluye la edición 33 de la Feria Nacional del Libro de la BUAP, en su edición digital

RDS/Staff

Con el COVID-19 emergió un problema muy peligroso e incluso mortal: la infodemia, la pandemia de noticias falsas, de medias verdades y de estrategias generadas en las redes para romper la cohesión social en torno a las acciones que ha utilizado el gobierno federal contra el coronavirus, consideró el periodista y escritor Jenaro Villamil Rodríguez, durante el cierre de la edición 33 de la Feria Nacional del Libro (Fenali) de la BUAP, realizada en un formato digital.

El también presidente del Sistema Público de Radio y Televisión (SPR) del Estado Mexicano, enfatizó que hoy el mundo se enfrenta a la primera fórmula de desinformación del siglo XXI, alimentada por la desesperación social y, sobre todo, por la estrategia de muchas empresas y sectores económicos afectados por el cierre temporal de millones de fuentes de trabajo, junto con estrategas político-electorales que han querido capitalizar esa desinformación y sembrar pánico social.

“Este tema no es una moda ni una ocurrencia, es una emergencia. La Organización de las Naciones Unidas advirtió que junto con el coronavirus emergía una pandemia peligrosa y mortal: la infodemia, las noticias falsas, las mentiras, las alteraciones de la verdad científica y diversas estrategias en redes sociales como Facebook, Twitter o Youtube, donde está conectada el 80 por ciento de la humanidad”, expresó.

Villamil Rodríguez mencionó que a pesar de que los medios de comunicación tradicionales no han entrado al juego de la infodemia, algunas empresas de televisión comercial en México y muchos otros países han replicado esas estrategias y mentiras, confrontando a las fuentes oficiales. “Eso sería legítimo en un ambiente de debate y polémica social, pero estamos hablando de la vida de millones de personas”.

“Desgraciadamente desde julio de este año la infodemia se ha ido trasladando del tema de salud al de becas y apoyos sociales, con la apertura de páginas falsas de Facebook. Ahora en este proceso de traslación de la infodemia estamos escuchando noticias falsas relacionadas con temas político-electorales y la enseñanza a través de la televisión, postmentiras lamentablemente impulsadas por actores políticos, sociales y económicos que se han dedicado a intoxicar la deliberación en redes sociales”, añadió.

Para contrarrestar la situación, Jenaro Villamil instó a las audiencias a verificar la información, checar los datos esenciales de una nota, audio o video que sea tomada como verdad; contextualizarla y contrastar el hecho con una versión oficial, que por lo general es una autoridad médica sin conflicto de interés.

“Es muy importante no transmitir, no compartir y no enviar, incluso no comentar, porque al comentarla estamos difundiendo”, concluyó.

Con esta charla fue clausurada la edición 33 de la Feria Nacional del Libro de la BUAP, que desarrolló un programa virtual de conferencias y presentaciones de libros de autores como Enrique Serna, Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2019, quien conversó sobre su novela El vendedor de silencio; Matar, crónicas desde el infierno, de Carlos Sánchez; y No son micro. Machismos cotidianos, de Claudia de la Garza y Eréndira Derbez, entre otros.

Asimismo, se realizaron presentaciones artísticas de la Compañía Titular de Teatro, la Compañía de Danza Contemporánea, el Coro Sinfónico y la Orquesta Sinfónica de la BUAP, entre otros diversos espectáculos.

En la página de Facebook de Radio BUAP, así como en el canal de Spotify, el público podrá volver a ver y/o escuchar las actividades de la edición 33 de la Feria Nacional del Libro, la cual se realizó del 1 al 5 de septiembre.