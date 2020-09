A México Libre lo encabezó yo, responde Margarita Zavala a AMLO

Aristegui Noticias

Margarita Zavala, dirigente de México Libre, le respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que este diera a algunas recomendaciones al expresidente Felipe Calderón sobre la negación del Instituto Nacional Electoral (INE) a la agrupación.

En un video que subió el Ejecutivo en su cuenta de Twitter hace mención a Felipe Calderón, pero no nombra a Margarita Zavala, quien respondió en la misma red: “México Libre lo encabezó yo, no me extraña que usted le quite méritos a las mujeres“.

Asimismo, mencionó que México Libre lo conforman más de 250 mil mexicanos “que también son pueblo y que debe respetar”.

Anteriormente Zavala Gómez del Campo calificó como “absurda decisión” del INE y anunció que México Libre impugnará “con firmeza” dicha resolución.

A través de un vídeo difundido en Twitter, Zavala señala que el INE “utilizó criterios salidos de ocurrencias de último momento”, que nunca fueron discutidas en el órgano electoral. También denunció argucias, como una queja contra México Libre -de “último minuto”- recibida por el Consejo, sin que sus integrantes conocieran el contenido.