Locatarios de mercados piden que se revise la ley de ingresos del municipio

Hipólito Contreras

Los comerciantes pedimos que se revise la nueva ley de ingresos, la gente no está consciente de lo que le están cobrando, debe revisarse el capítulo de los mercados municipales, las tarifas ya tienen más de ocho años que no las pueden aplicar, los comerciantes no pagan lo que ellos pretenden, afirmó Eduardo Escalona Mendoza, presidente de la Federación de comerciantes y colonos del Estado de Puebla.

En lo que se refiere a la comuna, dijo, pagamos el derecho de piso como cualquier comerciante, lo demás es el pago a la Secretaría de Hacienda y Finanzas, lo que nos preocupa son los mercados respecto a su reglamento actual, el Ayuntamiento ya no quiere dar ningún servicio como alumbrado público, veladores, barrenderos, mantenimiento, etc., ya no lo quiere dar porque así lo dice el Coremum, pedimos que se revise el capítulo.

El director de abastos debe decir quién da los servicios porque eso no está autorizado, el de servicios públicos tampoco, nadie sabe quién da los servicios, expresó.

Informó que en una entrevista René Sánchez Galindo, secretario de Gobernación, dijo que le toca a Protección Civil intervenir sobre las fritangas, uso de tanques de gas, etc., Protección Civil dijo que no, “ni ellos mismos se entienden, el actual reglamento de abasto, capítulo 20 está para eso, para que nadie resuelva, que nadie proporcione los servicios”.

Anunció un foro de comerciantes con el fin de que expongan sus demandas, la fecha se anunciará en los próximos días, será en forma virtual.