Inauguran Panistas El Primer Hackathon por México

Staff/Rossi

· Busca que jóvenes entre 18 y 30 años, generen ideas y propuestas de diversos temas

· La propuesta del Hackathon, es iniciativa Consejo Social del Grupo Parlamentario de Acción nacional

Innovar consiste en pensar en lo que nadie ha pensado y ese es el objetivo que buscamos en esta ocasión, afirmó el diputado Juan Carlos Romero Hicks, durante el inicio virtual del “Hackathon por México”, que busca la participación de jóvenes de entre 18 a 30 años con ideas y propuestas de diversas temáticas de la agenda nacional.

El líder panista explicó que este jueves y viernes, 250 participantes de 52 equipos diferentes van a marcar diferencia, se van a preguntar “¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, ¿a dónde queremos llegar? Y en esta perspectiva de la vida, van a abordar varios de los temas que hoy nos están preocupando de manera significativa”.

Además, explicó que la plataforma versará sobre 5 temas:

· Primero, la economía.

· Segundo, la salud.

· Tercero, medio ambiente.

· Cuarto, la cadena de educación, ciencia, tecnología e innovación y.

· Quinto, el tema de la migración.

En esta iniciativa participan integrantes del Consejo Social del GPPAN, las y los diputados Ana Paola López Birlain, Verónica Sobrado Rodríguez, Ángeles Ayala Díaz, Jorge Espadas Galván, Karen Michel González Márquez y Cecilia Patrón Laviada, entre otros.

En su oportunidad, la diputada Ángeles Ayala Díaz apuntó que en México hay más de 37 mil 500 millones de jóvenes, de entre 12 y 29 años de edad; representan el 31.4 por ciento de nuestra población, la distribución entre hombres y mujeres jóvenes es muy similar a nivel nacional, 49.4 por ciento son hombres y 50.6 por ciento mujeres.

Actualmente, dijo, los jóvenes se encuentran en constante cambio, obligándolos a competir entre ellos en un entorno que no garantiza la posibilidad por igual de alcanzar sus anhelos y la realización de sus sueños.

“Como legisladores del Partido Acción Nacional y en este quehacer, donde la juventud es parte muy importante en nuestro quehacer, buscamos un acercamiento a través de experiencia, para sacar ideas, proyectos conjuntamente de la mano, sociedad, empresarios, legisladores y generar proyectos”, apuntó.

Abrigó la expectativa para que a partir de este evento pudieran salir algunas iniciativas y Puntos de Acuerdo que hagan más generoso a nuestro país, más amable para esta juventud, eso sería lo ideal que nosotros como Grupo Parlamentario de Acción Nacional tenemos, queremos y transmitimos a nuestra juventud mexicana, añadió.

Más adelante, el vicecoordinador del GPPAN, Jorge Romero Herrera, al declarar inaugurado el Hackathon por México, apuntó que “son muy poquitos los jóvenes que le ponen atención a lo público, es algo muy raro, muy extraordinario, muy valioso. Todos los jóvenes que le ponen atención a lo que le está pasando a su país, a su ciudad; por lo general, están pensando en el fútbol, en que estudiar, en la novia, en el novio y voltear a ver al país es algo, de entrada, muy raro, muy excepcional”.

“Y todavía más valioso es que, no solamente le pongan atención, sino que participen, eso realmente es muy raro, y son los que están en este encuentro y por lo tanto lo aplaudimos y lo reconocemos como Acción Nacional”, expresó.

Por su parte, la diputada Cecilia Patrón Laviada, refirió que México es un país de jóvenes y por ello, la importancia de conocer sus propuestas y, sobre todo, sus preocupaciones.

Con acciones como el Hackathon, dijo, buscamos involucrarlos en asuntos públicos,

“México necesita de su fuerza, de su empuje y que también sus propuestas, abonen al objetivo de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, eso es lo que buscamos”, aseguró.

Añadió que se rebasó la meta, al haber más de 250 jóvenes inscritos, inicialmente la meta era de 200.

En tanto, la diputada Karen Michel González Márquez coincidió con la Organización de las Naciones Unidas, en que las juventudes son el factor principal y el motor principal para mejorar las condiciones de vida de México.

“A mí no me queda la menor duda que de aquí van a surgir las mejores propuestas para los grandes desafíos que enfrenta hoy nuestro México y, es por eso, que les reafirmo, y lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, los jóvenes no son el futuro, son el presente”, apuntó.

La dinámica de los jóvenes que participan en este hackathon, tendrán que enviar sus proyectos antes de las 17:30 horas de hoy al correo electrónico enlaceciudadano@diputadospan.org.mx y deberán acompañar un video de máximo diez minutos, en donde recojan los momentos importantes del desarrollo de su proyecto.

Los finalistas al primero, segundo y tercer lugar serán anunciados el viernes a las 18:30 horas en transmisión en vivo por https://www.facebook.com/DiputadosPAN/

Cabe señalar que esta propuesta Hackthon, fue iniciativa propuesta por la diputada Ana Paola López Birlain, coordinadora del Consejo Social del Grupo Parlamentario y contó con la colaboración del Secretario de Acción Juvenil, Alan Ávila.