iArde Tehuacán! encarcelan al regidor Víctor Canaán, a la ex contralora Zamira Cannán y al extesorero Andrés Escobedo

Detienen a Víctor Canan, regidor de Tehuacán, a 9 meses de la captura de Felipe Patjane

Sadit González (Con datos de Time Off Tehuacán)

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron durante un operativo, la mañana de este miércoles al regidor de Hacienda de Tehuacán, Víctor Canaán Barquet, quien fue observado por usurpación de funciones por el Congreso del Estado.

El concejal fue interceptado por ministeriales cuando circulaba en su camioneta sobre el bulevar Socorro Romero cerca de la rotonda Juan Pablo Segundo.

Los uniformados lo detuvieron y subieron a una camioneta blanca de la Fiscalía. Hasta el momento se desconoce a dónde fue trasladado.

Los policías municipales trataron de impedir que los reporteros grabaran e incluso agredieron a Servando Medina de Noticias Tehuacán RadioTH, para evitar que documentara el aseguramiento del Víctor Canaán.

Esto ocurre luego de que el Congreso Local iniciara el procedimiento para desaparecer al Cabildo de Tehuacán, al considerar que existían varias irregularidades cometidas por el alcalde, Felipe Patjane (detenido hace 9 meses) y por tres regidores que asumieron el rol de ‘presidentes’ tras su encarcelamiento.

Hay que recordar que en noviembre pasado, tras la detención de Felipe Patjane, el Cabildo aprobó la creación de la ‘Comisión Especial’ conformada por: Víctor Canaán, Israel Nasta y Yesenia Hernández, para dirigir al municipio.

Fue el pasado 26 de junio que después de impedirlo, fueron obligados por el TEE para tomarle protesta al suplente, Artemio Caballero.

Entre las observaciones que hizo el Congreso Local para iniciar con la desaparición del Cabildo está la de usurpación de funciones de los regidores de la ‘Comisión Especial’ por nombrar funcionarios, firmar contratos y convenios de manera ilegal.

De acuerdo al medio informativo Time Off Tehuacán, también fueron detenidos el ex tesorero Andrés Escobedo, la ex contralora municipal y sobrina del regidor señalado, Zamira Canaán y Ana Lucía Reyes, ex coordinadora de Licitaciones.