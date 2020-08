Charlie Puth y Blackbear unieron talentos en el sencillo “Hard On Yourself”

Por Mino D’Blanc

El cantante, compositor y productor Charlie Puth se asoció con su colega en las tres facetas, Blackbear, para el sencillo “Hard On Yourself”, la cual fusiona el funk, el pop y el R&B.

Con este sencillo demuestran por qué son dos de los artistas más conocidos de la industria actual. De hecho, Puth, además de ser multinominado al Grammy y ha tenido certificaciones de Platino, ha unido talento con artistas como John Legend, Katy Perry, James Taylor, Selena Gómez, 5 Seconds of Summer y recientemente con el emblemático sir Elton John. Por su parte, Blackbear ha trabajado con artistas como Justin Bieber, G-Eazy, Marshmello, Linkin Park, Pharrell Williams y Mike Posner, entre otros.

“Hard On Yourself” es el nuevo sencillo de Puth después del éxito del verano “Girlfriend”, que ha acumulado más de 33 millones de streams a nivel mundial en tan solo unos meses, con el video musical de más de ocho millones de views. Puth ofreció actuaciones en vivo estelares de “Girlfriend” en The Late Late Show with James Corden y la serie de conciertos de verano de The Today Show, además el track recibió elogios de medios de comunicación como Vulture, Billboard, The FADER y más. El último himno de blackbear, “queen of broken hearts”, de su próximo álbum, everything means nothing -que saldrá el 21 de agosto de 2020-, ya ha entró en el Top 40 en la radio pop y sigue acumulando millones de reproducciones. El álbum también incluirá su gran éxito de 2019, el sencillo certificado con doble Platino que alcanzó el puesto #2 en el Top 40 de la radio Pop, el #11 en el Billboard Hot 100 y superó las mil millones de reproducciones globales: “hot girl bummer”. La canción también vio su debut televisivo nocturno en The Late Late Show with James Corden. Estos elogios se suman a los ya impresionantes números digitales de los dos artistas: los catálogos de Puth y blackbear han acumulado miles de millones de streams globales y han dado como resultado millones de seguidores en sus respectivas plataformas de redes sociales.