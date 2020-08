Video desde Puebla: Feligreses regresan a la Catedral de la Angelópolis a escuchar misa

https://www.youtube.com/c/DesdePuebla/videos-Nuestro Canal

Jorge Barrientos

Luego de la apertura de los templos católicos en Puebla y del oficio de la primera misa con la presencia de por lo menos 20 feligreses, durante esta denominada Nueva Normalidad, el rector de la basílica catedral de Puebla Francisco Vázquez Ramírez, dijo que se están tomando todas las medidas adecuadas para recibir a los feligreses que visitan este recinto católico.

Asimismo, el líder religioso comentó que el regreso a las actividades, que incluye realizar ceremonias litúrgicas con la presencia de fieles en los templos poblanos, representa una “gran responsabilidad” en un momento en que no se tiene un control total de la crisis sanitaria.

El clérigo manifestó que la necesidad de las personas de expresar su fe es muy grande por ello en el caso de la catedral, además de ofrecer misas todos los días, con medidas estrictas para preservar la salud, se abrirá el templo para la adoración del Santísimo Sacramento.

Asimismo, hizo la recomendación a que los fieles actúen de manera responsable y cumplir con las indicaciones, debido a que no se permitirá el ingreso a aquellas personas que no acudan con cubre bocas y se insistirá en recomendar que no acudan adultos mayores o quienes estén en grupos de riesgo como mujeres embarazadas, hipertensos, diabéticos o quienes padezcan alguna enfermedad que vulnere su sistema inmune.

Por su parte, la señora Silvia Balderas se congratuló por el regreso de actividades al interior de la catedral angelopolitana, por lo que agradeció el que se les permita estar en misa nuevamente.

“Volver a estar en misa, para mí fue una bendición muy grande, le damos gracias a Dios por qué no permitió estar aquí en misa y por qué ya se abrieron los templos que es lo más importante, para nosotros que somos personas de fe, es un jubilo, es una alegría estar ante la presencia de Dios”.

Asimismo, comentó que antes de entrar al recinto, personal que se encuentra a la entrada, le tomó la temperatura y le ofreció gel antibacterial y le hizo la invitación a seguir con las recomendaciones de mantener la sana distancia entre feligreses.

Cabe mencionar que los templos católicos deberán contar con equipos de salud, conformados principalmente por jóvenes, que se encargarán de tomar la temperatura, desinfectar espacios entre celebraciones, ofrecer gel, y verificar que no se exceda la capacidad permitida.

Inclusive, la arquidiócesis de Puebla presentó a los sacerdotes una serie de recomendaciones y lineamientos a seguir para este reinicio de actividades.