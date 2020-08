No escribiré ni diré nada contra Adán Xicale: Karina Pérez Popoca

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Fueron compañeros de viaje mucho tiempo, incluso, cuando el ex gobernador Rafael Moreno Valle mandó a la cárcel a Adán Xicale y a su hijo, Paul, porque juntos dieron fuerza al movimiento Cholula Viva y Digna que, en el 2018, ganó la presidencia municipal de San Andrés y, con ello, le quitó al PAN la ciudad que había gobernado desde 1995.

Pero la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca y su ex asesor, Adán Xicale Huitle, hoy corren en carriles diferentes en la pista de la elección concurrente del 2021, como quedó demostrado cuando él rompió públicamente con ella: Absuelven de los delitos de motín y daño a la propiedad ajena a los Xicale y Tlachis en San Andrés Cholula

La gota que derramó el vaso para que Xicale Huitle se bajara del ayuntamiento encabezado por Pérez Popoca fue cuando ella removió de la secretaría de Bienestar a Sonia Juárez Tecpoyotl, esposa de Adán, para colocar en esa dependencia a Édgar Hernández, ex regidor del PAN en Cuautlancingo: Video desde Puebla: Adán Xicale se deslinda públicamente de la presidenta de San Andrés Cholula, Karina Pérez

Como en toda ruptura, principalmente cuando se da entre personas que –por luchar juntos, compartir ideales y objetivos- fueron muy cercanas, la escisión es tajante, contundente y no solamente podría acabar con la ONG Cholula Viva y Digna, sino también con las posibilidades de que Morena retenga la alcaldía de San Andrés.

NO ME ARREPIENTO DEL CAMBIO EN LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR

En entrevista con https://desdepuebla.com/, Pérez Popoca se mostró franca, accesible a hablar de todos los temas, incluyendo el de su ex asesor. Al respecto, la presidenta municipal subrayó que no se arrepiente de ese movimiento en su equipo de trabajo, porque “la gente de San Andrés tenía que ver resultados” en dicha dependencia.

Desde el relevo en esa cartera, se duplicaron las acciones en beneficio de la ciudadanía, porque se trata de una de las áreas esenciales para enfrentar la crisis sanitaria provocada por el Coronavirus: El polémico Edgar Hernández y las razones de Karina Pérez Popoca en San Andrés Cholula

Pérez Popoca añadió que “romper privilegios molesta, pero beneficia a muchos” y aseveró que el Édgar Hernández no fue de los que atentaron contra San Andrés Cholula y, por el contrario, lo invitó a sumarse al ayuntamiento al constatar que es una gente que trabaja y conoce al municipio. Y cuando se gobierna, se deben tomar determinaciones que afectan a algunos.

Pero también acotó que no dirá ni escribirá nada contra Adán Xicale, ya que “reconozco su trabajo y amistad como compañero de lucha, además de que hablar mal de alguien habla mucho peor de uno mismo”. Subrayó que las palabras dañan a las personas a las que se refieren y a sus familias, por lo mismo, ella no dirá nada malo acerca de su ex colaborador.

REELECCIÓN: HASTA QUE LLEGUEN LOS TIEMPOS TOMARÁ UNA DECISIÓN

A la pregunta de si buscaría reelegirse como presidenta municipal en el 2021, contestó que tomará una determinación cuando sea conveniente, “en este momento estoy enfocada en trabajar, en combatir la pandemia, los tiempos llegarán, uno nunca debe dejarse llevar por el hígado, la ciudadanía decidirá”.

Añadió que todos los que aspiran a la alcaldía de San Andrés tienen derecho a ello y no les cuestionara, aunque subrayó que se equivocan quienes dicen que ella tuvo algún “padrino político”, ya que “yo no me debo a nadie, he seguido mi propio camino en la lucha social y así seguiré, debido a que tengo muy claro que, antes de presidenta municipal, soy Karina Pérez Popoca”.

El ayuntamiento de San Andrés Cholula ha trabajado en materia de Salud, Educación, Infraestructura, Cultura, Desarrollo Económico, apoyo a las comunidades, etc, aseveró Pérez Popoca, quien añadió que la oposición (el PAN) nunca reconocerá los logros de un gobierno morenista, porque los panistas siguen furiosos luego de perder el municipio que gobernaron de manera ininterrumpida durante 23 años.