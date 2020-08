Revelan programa de Juegos Paralímpicos de Tokio 2021

LA JORNADA

El nuevo programa de los Juegos Paralímpicos, aplazados a 2021 a causa del COVID-19, fue desvelado este lunes por los organizadores de Tokio-2020, con apenas algunas modificaciones menores respecto al programa inicial.

Luego de la histórica decisión de aplazar un año los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos tendrán lugar del 24 de agosto al 5 de septiembre de 2021, después de los Juegos Olímpicos (23 de julio – 8 agosto).

El programa de los Paralímpicos, que comprende 539 pruebas en 22 deportes diferentes, sólo ha sufrido cambios respecto a los horarios de inicio y de finalización de algunas pruebas, anunciaron los organizadores este lunes en conferencia de prensa.

“El hecho de tener un programa fijo es un gran paso para los atletas”, aplaudió Hidemasa Nakamura, uno de los responsables de Tokio-2020.

El aplazamiento de los Juegos creó un enorme quebradero de cabeza para los organizadores, responsables de la seguridad en las sedes y de poner en marcha las medidas contra la propagación del coronavirus.

Por el momento los organizadores no han anunciado ninguna medida sanitaria concreta.

De cara a los Juegos Paralímpicos en particular, la organización deberá responder a las necesidades específicas, tanto de los atletas como de los espectadores. Con ese fin trabaja en coordinación con el Comité Paralímpico Internacional.

“Todos estamos implicados. Yo también. Haremos todo lo posible para garantizar nuestra seguridad. Es el deber de los deportistas”, indicó la deportista paralímpica nipona de taekwondo Mitsuya Tanaka.

Por el momento se mantienen muchas incógnitas en relación a los Juegos, especialmente el coste del aplazamiento y la viabilidad del evento en caso de ausencia de vacuna o de tratamiento aprobado.

En ese contexto, los Juegos podrían disputarse ante “un número limitado de espectadores”, indicaron los organizadores, descartando la idea de la puerta cerrada.

