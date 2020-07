Esposo de Grettell Valdez, preso en Suiza por fraude y lavado de dinero

Quién

El empresario suizo Leo Clerc se encuentra en la cárcel sentenciado a 18 meses de prisión acusado de fraude, falsificación de títulos y lavado de dinero.

Hace unos días, Grettell Valdez reveló que debido a la pandemia por el coronavirus, su esposo, el empresario suizo Leo Clerc estaba atrapado en Suiza, hecho que la ponía muy triste porque su amado no la pudo acompañar en la celebración de su cumpleaños, sin embargo, las muestras de cariño fueron inagotables, tanto así que a la distancia, su marido le dedicó un romántico mensaje.

Fue durante una entrevista para el segmento El Break de las 7, de la cadena Univision, que Grettell habló sin rodeos de lo mucho que extraña a su esposo, luego que la entrevistadora, Alejandra Espinoza, le preguntara cuándo fue la última vez que dio un beso. “Beso todo el tiempo, ahorita no porque mi marido está atrapado en Suiza”, dijo la actriz, sin ahondar en más detalles de la visita de su pareja a su país natal. “No pudo llegar a mi cumpleaños, que es tristísimo”, agregó durante la charla.

La intérprete también reveló cuánto tiempo ha pasado desde que no se ven, pero dejó claro que, debido a circunstancias ajenas a Leo, es que él no ha podido volver a México. “Tres semanas o cuatro semanas (que no lo veo), la verdad es que no quiero ni pensar porque todavía ni siquiera le dice la aerolínea cuándo es el regreso”, contó Grettell con toda tranquilidad.

Sin embargo, el programa de espectáculos Ventaneando dio a conocer esta tarde que el empresario se encuentra en la cárcel, sentenciado a 18 meses de prisión acusado de fraude. “Es porque enfrenta una demanda por fraude como ex contador de una importante empresa transnacional”, contó la titular de la emisión Pati Chapoy.

“Ya fue sentenciado a 18 meses de prisión y se espera que continúe este proceso en Suiza”, agregó Monica Castañeda.

En la emisión también se aseguró que el fiscal fue indulgente con el empresario debido a que regresó 40 mil de un millón 700 mil francos suizos que entre él y su ex pareja sentimental se robaron en un periodo de cinco años, a través de la falsificación de tarjetas de crédito de los empleados de dicha empresa.

“Es acusado de fraude, falsificación de títulos y lavado de dinero”, agregó Castañeda.

Fue el 10 de diciembre de 2018 cuando Grettell Valdez y Leo Clerc se dieron el sí para toda la vida en una inolvidable boda celebrada en Acapulco. Desde entonces, la pareja se convirtió en el mejor equipo, y Santino, el hijo de la actriz, ha podido disfrutar de la amistad y cariño del esposo de su mamá.