Cristian Castro admite que sí agredió a Verónica Castro durante pelea

Cristian Castro y su mamá, Verónica Castro , ocuparon titulares luego de que que la conductora Yolanda Andrade revelara en un programa de televisión argentino que hace años el cantante agredió físicamente a la diva de las telenovelas. La conductora del programa Montse & joe contó que recibió una llamada de Verónica , quien le dijo ‘Cristian me pegó’. “Fui por ella, la llevé al hospital y ella dijo que nos habían asaltado, era una mentira tras mentira… La ahorcó y la pateó en la escalera, estaba muy mal, los golpes que le dio a su mamá no fueron por mi culpa y no fue porque se enteró de la relación (de ellas dos)”.

Semanas después, Cristian Castro dio una respuesta ambigua al ser cuestionado al respecto. ‘No hay nada qué ensuciar, hay problemas familiares naturales que se resuelven como todas las familias; mi mamá y yo hablamos todos los días, con todo y peleas seguimos adelante”. Ahora, el cantante de “Azul” por fin rompió el silencio y dio a entender que entre él y Verónica Castro sí han habido peleas que han incluido jaloneos, insultos y gritos. “He tenido mil peleas con mi mamá y he tenido mil peleas con todos los integrantes de mi familia. Esa peleíta de jaloncillos y gritadas fue hace 15 años, ¡ya salió la noticia!”, confesó Cristian Castro al programa Despierta América.

“Siempre el revival de las cosas de que me jaloneé con mi ex esposa o me jaloneé con mi mamá; jalones siempre va a haber. Es una locura que alguien no diga groserías y [es común] que a veces se digan groserías entre parejas o se digan groserías a los parientes; puedes decirlas y luego pides perdón”, añadió. Cristian Castro justificó su comportamiento alegando que es así porque es artista: “Me parece que el cantante real es desequilibrado”, afirmó.