Los empresarios están optimistas de que Puebla entre en semáforo naranja en unas horas o días

Hipólito Contreras

Es muy probable que en cuestión de horas en el estado de Puebla pasemos a semáforo naranja, lo que permitiría la reactivación de negocios, nos apoyamos en la declaración del gobernador Miguel Barbosa Huerta que tranquiliza a los poblanos indicando que ya no existe posibilidad de que se colapse la infraestructura hospitalaria y de que la curva de la pandemia tiende a bajar, afirmó el empresario Enrique Vargas Medina.

Recordamos la naturaleza de la pandemia, indicó, el COVID-19 no es una enfermedad de alta letalidad, tiene un promedio de letalidad de más o menos el 10 por ciento de los contagiados con complicaciones, hay enfermedades que son mucho más mortales, lo que lo hace muy peligroso es que nos enfermemos todos al mismo tiempo y colapsemos a los hospitales, la gente se muere no tanto por el COVID sino por la falta de capacidad de atenderlo adecuadamente.

El gobernador la semana pasada declaró que no existe ese peligro de colapso y por otra parte ayer dijo que dentro de la curva de contagios estamos en una zona donde tienden ya a decrementarse las cifras, por lo que ya están dados todos los indicadores para la reactivación, “en ese sentido los empresarios hacemos varias recomendaciones, primero que la reactivación se haga bien planificada, lo que no se vale es que pase como en otras ciudades del país es que de manera improvisada se regresó a actividades y a los diez días hubo un rebrote y volvieron a declarar cuarentena, esa irresponsabilidad recae en la incapacidad de los gobiernos locales”.

Le pedimos al gobierno de Puebla que ha sido tan cuidadoso con esto que no cometa el mismo error, que no tengamos un arranque en falso, para eso hacemos tres recomendaciones: instalará una mesa de expertos, en Puebla hay académicos valiosos, gente del sector salud que tiene influencias, del nacional haya gente que colaboraría, para hacer una correcta planificación de la reactivación, la que tendría que ir en dos etapas, la de corto plazo de qué sectores se reactivan y de qué manera lo hacen, y una estrategia de largo plazo, por lo menos a 12 y 18 meses porque no nos vamos a recuperar en una semana, expresó.

La segunda recomendación es que no regresen las personas a trabajar en los horarios convencionales porque se provocaría que el transporte público vaya abarrotado, proponemos que unos abran a las 8, otros, a las 9, a las 10 y a las 11 de la mañana, esto es lo que falló en otros estados, proponemos que en los paraderos los concesionarios ofrezcan cubrebocas y gel, es una buena inversión.

Otra medida es el control del comercio ambulante, los comercios establecidos son los que más cuidan que se observen los protocolos, ellos no observan ninguna medida, la gente que les consume tampoco es respetuosa de las medidas, “ante la debilidad del gobierno de Puebla capital ya tiene más poder el ambulantaje que el gobierno municipal, ya no lo respetan, se instalan donde quieren, antes de la pandemia dañaron al comercio establecido, ahora hay no es un tema de competencia desleal, ahora hablamos de que si se permite el regreso de los ambulantes ellos podrían ser la principal amenaza a la salud pública, nos ponen en peligro a todos”, afirmó.