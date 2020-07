INEGI presenta los Resultados Definitivos de los Censos Económicos 2019

Staff/Rosi

• En 2019 había en México 6.3 millones de establecimientos, con 36 millones de personas ocupadas en ellos.

• En nuestro país 94.9% de los establecimientos son tamaño micro; 4.9% son pequeños y medianos (PYMES) y 0.2% son grandes.

• Los establecimientos PYMES aportan 30.7% tanto del personal ocupado como del valor agregado en nuestro país.

• Entre los negocios micro y pequeños, la participación de las mujeres como dueñas de negocios se incrementó de 35.8%, en el censo de 2009, a 36.6% en el censo de 2019.

• En cuanto a la contribución de los municipios, la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México se ubica en primer lugar con un 8.7% del valor agregado nacional.

• El 62.6% del total de los establecimientos son informales. Las entidades federativas que tienen los mayores porcentajes de personas ocupadas en negocios informales son Oaxaca, Guerrero y Chiapas, con 50.1, 45.6 y 40.6%, respectivamente.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los Resultados Definitivos de los Censos Económicos (CE) 2019, la fuente de información económica básica más completa y detallada de México.

Los Censos Económicos en nuestro país se levantan cada 5 años, desde 1930. Los levantados el año pasado constituyen el décimo noveno censo. Sus resultados reportan el desempeño y las características económicas de todos los establecimientos de nuestro país, y permiten un análisis detallado de la evolución de la economía nacional, regional, estatal, local o a cualquier nivel de detalle geográfico.

PRINCIPALES RESULTADOS

En 2019 había 6 373 169 establecimientos, con 36 038 272 personas ocupadas en ellos. Al comparar con los Censos Económicos de 2014, se observa que en los últimos cinco años se registró un aumento de 719 155 establecimientos y de 6 395 851 personas ocupadas.

Del total de establecimientos, las manufacturas aportan 32.0% al valor agregado del país; el comercio 21.4%; los servicios privados no financieros 20.8%; la minería 9.5%; el sector de electricidad 2.2%; y 14.3% las actividades restantes (pesca, transportes, construcción y servicios financieros).

Los CE 2019 indican, entre otros aspectos, que en nuestra economía siguen predominando los Micronegocios (de hasta diez personas ocupadas), los cuales representan 94.9% del total de establecimientos.

El 37.2% del personal ocupado laboró en micronegocios (cero a diez personas), 30.7% en PYMES (11 a 250 personas) y 32.1% en unidades económicas grandes (más de 250 personas). Sin embargo, en cuanto al Valor agregado, los establecimientos grandes concentran 54.7% del total.

La información de los CE 2019 permite conocer las características económicas de todos los municipios. Los que generan más valor agregado al país son la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México con 8.7%, seguida del municipio Carmen del estado de Campeche, con 5.3%, y en tercer lugar la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, con 3.9 por ciento.

También se captó información cualitativa que permite conocer con mayor amplitud algunas características de los establecimientos con respecto a su personal ocupado. Los resultados indican que 28.8% de los PYMES capacitan a su personal, mientras que entre los establecimientos grandes la proporción es de 59.1 por ciento.

El 86.3% de las PYMES contó con equipo de cómputo, mientras que 83.7 % utilizó Internet y 18.7% realizó operaciones de ventas por Internet.

Por primera vez, los Censos Económicos ofrecen información caracterizando la formalidad e informalidad de los negocios.

Bajo la definición censal se tiene que 37.4% de los establecimientos son formales y 62.6% son informales. En tanto, 81.1% del personal ocupado labora en negocios formales y 18.9% en establecimientos informales. El valor agregado que generan los establecimientos informales es de 3%, frente a 97% que generan los establecimientos formales.

Las entidades con porcentajes más altos de personal ocupado en establecimientos informales son: Oaxaca (80.0%), México (79.4%), Guerrero (76.7%), Tlaxcala (75.7%) y Chiapas (73.7 por ciento). El personal ocupado que laboró en establecimientos formales se concentró en: Oaxaca (50.1%), Guerrero (45.6%), Chiapas (40.6%), Tlaxcala (38.1%) y México (32.8 por ciento).

También se abordaron por primera vez temas que posibilitará a los usuarios contar con información sobre cómo se lleva a cabo la administración de los negocios en nuestro país. Se captaron datos sobre las características y manejo del negocio para medir desempeño, competitividad y productividad, así como uso de plataformas de Internet para la realización de compras o ventas. Además, se incluyeron variables para conocer los mecanismos o sistemas contables utilizados para el registro de gastos e ingresos, los problemas que enfrentan los negocios, edad y nivel de estudios del personal ocupado y se obtuvieron datos sobre la capacitación, permanencia y rotación del personal.

Con los datos de los CE 2019, el INEGI actualizó el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) y se proveyó de información sobre el número de viviendas para la planeación del Censo de Población y Vivienda 2020.

Adicionalmente, próximamente se llevará a cabo un estudio para conocer cuántos establecimientos más se han creado desde el censo, y cuántos han dejado de operar, particularmente durante los recientes meses de confinamiento.

La información de los Censos Económicos 2019 está disponibles para consulta en: http://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/

Los Censos Económicos 2019 representan la fuente de información económica básica más completa y detallada de México, con su realización se da cabal cumplimiento al artículo 59 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, la cual otorga al INEGI la facultad exclusiva de realizar los censos nacionales y, por lo tanto, la responsabilidad de llevar a cabo los Censos Económicos Nacionales.

Por su amplia cobertura geográfica, los datos que ofrecen van desde el ámbito nacional, estatal y municipal, e incluso por localidades o por grupos de manzanas (AGEB), todo ello desagregado según actividad económica, estratos de Personal ocupado y edad de las unidades económicas. Las principales variables que se incluyen son: número de establecimientos, personal ocupado, remuneraciones, gastos por el consumo de bienes y servicios, ingresos por el suministro de bienes y servicios, valor agregado, existencias, activos fijos, valor de la producción, tecnologías de la información y las comunicaciones, así como crédito y financiamiento, entre muchas otras variables.

Estos censos constituyen la base de la estadística económica del país, ya que muestran la estructura de la actividad de las unidades económicas (establecimientos y empresas), además de que permiten conocer sus principales características y generar indicadores económicos con un gran nivel de detalle geográfico, sectorial y temático.

El levantamiento de los Censos Económicos 2019 se realizó del 7 de febrero al 31 de julio de 2019 con la participación de un equipo de alrededor de 26 mil personas, las cuales, debidamente identificadas con uniforme y credencial con fotografía, solicitaron los datos a los propietarios, encargados, contadores o administradores de los negocios.

Nuevamente se utilizó el Dispositivo de Cómputo Móvil (DCM) para captar la información en el momento de la entrevista, lo que posibilitó validar y corregir inmediatamente los datos, favoreciendo el ahorro de tiempo y dinero. Adicionalmente, el uso de la cartografía digitalizada permitió un gran nivel de precisión y calidad en la referencia geográfica de los establecimientos visitados y coadyuvó a hacer posible la presentación de las cifras censales a cuatro meses de concluido el operativo de campo.

Además, hizo posible la actualización y verificación del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) y se suministraron insumos del número de viviendas debidamente georreferenciadas para el Censo de Población y Vivienda 2020.

La página del INEGI (www.inegi.org.mx) en Internet, como un medio para captar la información, fue otra forma utilizada por los propietarios y contadores de los establecimientos Grandes y de las empresas, así como por los establecimientos pequeños y medianos, puesto que el sistema garantiza la confidencialidad de sus datos. Asimismo, se puso a disposición de los informantes la asistencia telefónica para aclaración de dudas.

Innovaciones operativas

Para llevar a cabo este ejercicio censal, en esta ocasión se implementaron estrategias adicionales para lograr una mayor participación de los dueños, encargados, administradores y contadores de los negocios. Por ejemplo, Se establecieron acuerdos con los colegios de contadores para realizar una estrategia de difusión del formato denominado ¡Prepare sus respuestas! entre sus asociados, sensibilizándoles para el apoyo en el llenado de las variables cuantitativas que se requerirían en los cuestionarios censales de las empresas a las que prestan sus servicios. Este formato se entregó al informante antes de o durante la primera visita con el fin de que los contadores o dueños de los establecimientos prepararan su información contable para los Censos Económicos 2019.

También se establecieron convenios con las empresas nacionales más importantes de tal manera que se contara con los datos de aquellas que generan la mayor proporción de ingresos y producción bruta total y que además concentran la mayor cantidad de personal ocupado.

Cobertura sectorial y geográfica

El vasto acervo de información que resulta de los Censos Económicos permite conocer de manera detallada la estructura económica del país, de sus entidades federativas, regiones y municipios, en virtud de su amplia cobertura sectorial, al abarcar todas las actividades económicas no agropecuarias que se llevan a cabo en el país (las actividades económicas agropecuarias son objeto del Censo Agropecuario y de la Encuesta Nacional Agropecuaria).

Este proyecto se caracteriza por la amplitud de información geográfica que ofrece, suministrando datos de toda la estructura económica del país. La información recabada surge a nivel manzana para conformar dicha estructura y proveer información confiable, veraz, detallada y completa de todos los establecimientos.

Es importante señalar que la unidad de observación de los Censos Económicos fue el establecimiento, tanto los fijos como los semifijos, excluyendo toda actividad económica que se realizaba en instalaciones que no estuvieran sujetas o ancladas permanentemente al suelo (puestos que diariamente eran armados y desarmados) y excluyendo también los carritos que se movían de un lugar a otro (ambulantaje).

Unidad de observación

La unidad de observación es el establecimiento, que permite referir la información al espacio geográfico en donde se llevan a cabo las actividades.

No se censan las instalaciones no ancladas o no sujetas permanentemente al suelo.

Periodo de referencia de los datos censales

Los datos recabados por los Censos Económicos 2019 corresponden a las actividades realizadas por los establecimientos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. No obstante, debido a que el levantamiento de los Censos Económicos 2019 se realizó entre febrero y julio de 2019, durante el recorrido se detectaron también todos aquellos establecimientos que iniciaron sus operaciones en 2019, lo cual permite tener un panorama del número de establecimientos y del personal ocupado que había en la República Mexicana en el primer semestre de este año.

Resultados Definitivos

Además de las variables cuantitativas tradicionales, en este evento censal se abordaron por primera vez algunas variables cualitativas que posibilitarán a los usuarios contar con mayor detalle de la información sobre los negocios en el país, entre ellas: las características y manejo del negocio para medir desempeño, competitividad y productividad, uso de plataformas de Internet para la realización de compras o ventas. También se incluyeron variables para conocer los mecanismos o sistemas contables utilizados para el registro de gastos e ingresos, los problemas que enfrentan los negocios, edad y nivel de estudios del personal ocupado y se obtuvieron datos sobre la capacitación, permanencia y rotación del personal.

El ritmo de crecimiento de los negocios y del empleo

Se censaron 6 373 169 establecimientos, en donde trabajan 36 038 272 personas. Al comparar con los Censos Económicos de 2014, se observa que en los últimos cinco años se registró un aumento de 719 155 establecimientos y de 6 395 851 personas ocupadas.

En los últimos cinco años, los establecimientos crecieron a una tasa promedio anual de 2.4 y el personal ocupado creció a una tasa de 4.1% promedio anual.

El valor agregado (valor de la producción que se añade durante el proceso de trabajo) registró un crecimiento, en valores constantes, de 5.9% anual durante los últimos cinco años, al pasar de 7.5 a 9.9 billones de pesos según los resultados censales.

Cambios estructurales: composición de los sectores

De acuerdo con el valor agregado censal bruto generado por sectores, en los últimos años se observa un incremento en la aportación del sector manufacturero. El mayor porcentaje de valor agregado lo aportan las manufacturas con 32.0%, seguido del comercio con 21.4%, servicios privados no financieros con 20.8%, minería 9.5%, electricidad 2.2% y finalmente el resto de actividades con 14.3 por ciento.

Cambios estructurales: la distribución geográfica de la actividad económica

Las entidades que muestran la mayor concentración en actividades industriales según el valor agregado son: Campeche, Tabasco, Coahuila, San Luis Potosí y Aguascalientes.

En cuanto a la participación de los municipios en la generación de valor agregado, destacan la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México con 8.7%, seguido de Carmen, Campeche con 5.3% y la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México que le aporta al país 3.9 por ciento.

Cambios estructurales: la composición por tamaño de los negocios

Los establecimientos siguen siendo predominantemente micronegocios; emplean a cuatro de cada diez personas ocupadas y generan 15 de cada 100 pesos del valor agregado censal.

La proporción de negocios que capacitan a su personal se incrementa conforme las unidades económicas son más grandes; sólo 2.4% de los micronegocios manifestaron hacerlo, mientras que de los establecimientos PYMES lo hizo el 28.8% y 59.1% de los establecimientos grandes manifestó capacitar a su personal ocupado.

Los establecimientos micro registraron 85.4% de permanencia laboral de al menos un año, mientras que los establecimientos grandes registraron 70.6 por ciento.

La inseguridad, los altos gastos y altos impuestos son los principales problemas que manifestaron tanto los PYMES como los establecimientos grandes

En cuanto a las ventas por Internet, 18.7% de los PYMES realizaron ventas por internet y en los establecimientos grandes la proporción fue de 24.0 por ciento; es decir, uno de cada cinco establecimientos PYMES declaró tener ventas por Internet mientras que, en los grandes, uno de cada cuatro.

La información captada sobre el acceso a financiamiento muestra una disminución de establecimientos que manifestaron el acceso a créditos o financiamiento con respecto al evento censal anterior. En los Censos Económicos 2014, 15.6% de los establecimientos micro reportaron haber hecho uso de este recurso, dato superior 11.4% en los Censos Económicos 2019. Por otro lado, uno de cada cuatro establecimientos PYMES hicieron uso de financiamiento.

Remuneraciones

Mientras que el monto total de remuneraciones ha crecido a una tasa promedio anual de 4.1% en los últimos cinco años, el personal ocupado que percibe un sueldo o salario por su trabajo (denominado personal remunerado) se ha incrementado a un mayor ritmo: 5.9% promedio anual.

Como efecto de esta relación, el promedio de remuneraciones por persona remunerada, en términos reales, ha disminuido, en mayor medida en los establecimientos grandes.

Establecimientos formales e informales

Por primera vez, los Censos Económicos ofrecen información caracterizando la formalidad e informalidad de los negocios. Para este propósito se definió como informales a los establecimientos que tienen todas y cada una de las siguientes características:

• Tienen 5 personas ocupadas o menos

• No pagan “Contribuciones patronales a regímenes de seguridad social” ni “Otras prestaciones sociales”

• No forman parte de una empresa con varios establecimientos

• No cuentan con personal proporcionado por otra razón social, y no tienen pagos a otra razón social que contrata al personal y se los proporciona

• No tienen gastos por servicios contables, legales y de administración

• No tienen gastos por asesoría comercial, mercadotecnia y servicios conexos

• No utilizan un sistema contable, ni pagan los servicios de un contador externo para llevar sus cuentas.

Se observan los siguientes resultados en los establecimientos catalogados como formales e informales (desde una perspectiva censal). El 62.6% de los establecimientos son informales y ocuparon a 18.9% del personal ocupado, generando 3.0% del valor agregado. En contraparte, los establecimientos formales, que representan 37.4%, dieron empleo a 81.1% de todo el personal ocupado y generaron 97% del valor agregado.

Otros resultados que pueden apreciarse, es que mientras que en los establecimientos informales el 20.5% de su personal ocupado es remunerado (recibe un sueldo o salario), en los formales este porcentaje es de 87.5%. Las personas remuneradas en los establecimientos formales reciben una remuneración anual promedio de 44,089 pesos, mientras que las personas remuneradas en los establecimientos formales reciben 133, 968 pesos al año por este concepto.

Por entidad federativa, Guerrero, Oaxaca y Chiapas son las entidades federativas con mayor porcentaje de valor agregado generado por los negocios informales, con 14.1, 13.5 y 12.6%, respectivamente. Por el aporte de personal ocupado a la entidad, en Oaxaca 50.1% del personal ocupado trabaja en negocios informales, en Guerrero 45.6% y en Chiapas 40.6 por ciento.

La composición del empleo

La información censal permite conocer que la participación del personal remunerado ha crecido en los últimos años, así como el personal subcontratado o personal no dependiente de la razón social (outsourcing). Como contraparte, los propietarios, familiares y otros trabajadores no remunerados.

Entre los negocios pequeños, la participación de las mujeres como dueñas se ha incrementado en los últimos diez años, pasando de 35.8% en los Censos Económicos de 2009 a 36.6% en el más reciente evento censal.

Productos y herramientas a disposición de los usuarios

La información obtenida en los Censos Económicos se encuentra publicada en la página del INEGI, la cual está al alcance de los usuarios mediante herramientas como el SAIC (Sistema Automatizado de Información Censal), la calculadora censal y el simulador de negocios, con las cuales se pueden generar datos para la elaboración de gráficas, tablas y comparaciones entre diversas variables.

Se puede seleccionar información con cortes definidos por los propios usuarios;

Variables censales

Ámbito geográfico

Actividades económicas

Durante la presentación de los resultados de los Censos Económicos 2019, el Presidente del INEGI reiteró su agradecimiento por la participación entusiasta de la población en general, de las autoridades gubernamentales, de los organismos y cúpulas empresariales, del sector académico y, en particular, de todos los gerentes, propietarios, contadores y encargados de los establecimientos y de las empresas, que con sus respuestas contribuyeron al conocimiento de las características económicas todos los establecimientos y empresas de México. La información de los Censos Económicos está disponible para consulta en: http://www.inegi.org.mx