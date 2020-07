Expulsarían de la bancada del PT a diputados que votaron en contra de mantener la figura de “El Gran Perdedor”

Jorge Barrientos

El integrante de la coordinadora estatal del Partido del Trabajo en Puebla, Mariano Hernández Reyes, reveló que los diputados locales Carmen Cabrera, Guadalupe Muciño y Raymundo Atanasio serán separados de la bancada de este instituto político en el congreso local, por votar en contra de la propuesta de su coordinador Valentín Medel Hernández, para mantener al diputado plurinominal de primera minoría.

En este sentido, el ex diputado local, dijo que no se trata propiamente de una expulsión, pues no son militantes, sino que llegaron al Congreso local a través de un acuerdo político durante las elecciones de 2018.

Pero sí confirmó que los tres legisladores prácticamente están fuera de la fracción: “Ir en contra del coordinador genera incongruencia en instituto político y eso se penaliza. Ya pasó en Jalisco, con un diputado, lo mismo sucederá aquí, porque es un acto protocolario”.

Hernández Reyes dijo que, si en última instancia el PT debe quedarse sólo con Valentín Medel como representante legislativo, así será y no tendrán ningún problema con ello.

Y es que, durante la sesión de este miércoles, el PT presentó una propuesta en contra del proyecto del coordinador de Morena, Gabriel Biestro, para eliminar la figura conocida como “El gran perdedor”, contemplada en el artículo 35 fracción tres del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

En la votación, de los cinco petitas sólo Valentín Medel y José Juan Espinosa votaron a favor, mientras que Carmen Cabrera, Guadalupe Muciño y Raymundo Atanacio no.

Sin embargo, Hernández Reyes indicó que ello no afectará la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES-PVEM), pues son parte de un proyecto de nación encabezado en el país por el presidente Andrés Manuel López Obrador y en el estado por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, a quienes dio todo su respaldo.

“Vamos a seguir firmes, la alianza sigue. Aquí se trató de un tema parlamentario. Se tiene fijar precedentes, es un tema de congruencia”.