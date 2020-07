Secretaría de Desarrollo Rural niega que el Covid19 haya afectado el ciclo productivo de primavera-verano

Hipólito Contreras

El ciclo agrícola primavera verano en el estado de Puebla avanza con normalidad, las lluvias se han regularizado en todo el estado, por lo que se espera al final una buena cosecha de granos, incluso en la Mixteca poblana hay lluvia, informó la Secretaría de Desarrollo Rural.

Indicó que hasta hoy no hay reportes de alguna situación negativa que afecte a los productores, se han tenido algunos pequeños problemas, pero nada que interrumpa el ciclo agrícola, cuando se presentan problemas por alguna granizada, por ejemplo, se procede a cuantificar daños y a indemnizar a los productores de acuerdo a los programas federales y estatales.

De hecho, el ciclo de lluvia se ha generalizado en todo el estado, hay regiones, como el sur, donde las precipitaciones son menores, pero llueve, en general esperamos un buen ciclo benéfico para los productores y sus familias.

Nosotros, expuso el vocero de la SDR, seguimos con la agenda de trabajo, estamos bien, con las reglas de operación, las que aplican para la operación de los programas, los productores sólo cumplen con los mismos requisitos de siempre, como son su identificación, su título de propiedad, no hay nada nuevo, si alguien no ha regularizado sus predios tiene que acudir a las dependencias correspondientes, a los ayuntamientos, la Secretaría de Gobernación, SEDATU, etc.

Estas, señaló, son situaciones que no han cambiado, son los mismos requisitos que se piden siempre a los productores, para que tengan acceso a los programas federales y estatales.