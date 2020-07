Preparémonos para el rebrote del covid- 19

Por Fiorella Gutiérrez

Como todos sabemos hasta el momento no existe alguna vacuna aprobada para combatir el SARS-CoV-2, el coronavirus que provoca la enfermedad COVID- 19. Los casos de rebrote en países como: España, México, Colombia, y otros, nos anticipan lo que se avecina.

Hace unos días el ministro de Salud Víctor Zamora, declaró que si estamos preparados para un rebrote de casos de la COVID- 19.

Esperemos que así sea, por lo pronto tenemos: mercados totalmente llenos, mal uso de mascarillas, paraderos repletos, la dispersión de los vendedores ambulantes, viajes en combis, cúster, ómnibus y taxis colectivos llenos de gente, además de los corredores y trenes con gran cantidad de personas, gente que organiza fiestas, sale a pasear, realiza deportes de contacto, abren gimnasios. ¡Ya no se respeta el distanciamiento social!

A todo esto le debemos sumar la delincuencia y la informalidad, que si bien, siempre han estado presentes, hoy se manifiestan en su máximo esplendor. Y es que adaptarnos a las nuevas normas de salud está costando mucho.

En realidad, es difícil que todos los peruanos puedan acatar las disposiciones dictadas por el gobierno y el Ministerio de Salud para protegernos contra la COVID- 19. Y los motivos son diversos, defecto hay uno que encierra a casi todos: “el dinero”.

Muchos buscan la manera de sobrevivir día a día, para llevarse un pan a la boca. Ya no podemos estar en cuarentena y prácticamente cada uno busca o trabaja en lo que puede. Hay muchas personas que no han recibido las canastas, ni los bonos y deben encontrar la manera de obtener un pequeño ingreso económico. Lo cierto es que, si no nos cuidamos, tarde o temprano nos vamos a enfermar de la COVID- 19.

La pregunta sería ¿Se están cumpliendo las medidas de seguridad para evitar los contagios del SARS-CoV-2 y así evitar la enfermedad de la COVID- 19? Ustedes mismos pueden responder a la pregunta.

A pesar de todos los puntos negativos, debemos asumir y hacer todo lo que esté en nuestras manos a fin de estar preparados para el rebrote del COVID-19, ya que por las experiencias en otros países, sabemos que se va a dar.

Ante este panorama la preocupación vuelve a recaer en uno de nuestros tantos sectores afectados “El sector salud”. ¿Cuándo se dé el rebrote, los hospitales y las clínicas podrán abastecerse? ¡Ojalá sí!

Por suerte algunos peruanos si cumplen con todas las reglas para poder protegerse de la COVID-19 y a la vez cuidar a su familia. Empero, no seamos ajenos a las personas que viven en situaciones precarias o que ni siquiera tienen agua, etc., ellas ¿cómo se podrán proteger?, por otro lado tenemos a los insensibles e irresponsables que teniendo lo necesario para cuidarse, organizan reuniones, fiestas, hacen cola para comprar cervezas, salen a la calle a pasear en grupo, etc.

Lo único que podemos hacer es tratar de protegernos lo más que podamos, cuidar a nuestras familiares, no realizar fiestas, no ponerse a tomar con los amigos, no salir a pasear, cuidar a nuestros adultos mayores, no practicar deportes de contacto y entender que, si tú te descuidas, vas a contagiar a lo más preciado en tu vida: tu familia. Asimismo seguir las recomendaciones de prevención que brinda el Ministerio de Salud.

Vienen tiempos muy difíciles y hay que estar preparados, no debemos ser pesimistas; sin embargo, tampoco debemos ser ciegos ante lo que se avecina.

Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta

Terapeuta de lenguaje, escritora, columnista y artista.

