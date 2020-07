MLS: Jürgen Damm da sus primeras declaraciones como jugador del Atlanta United

FUTBOL TOTAL

Después de confirmar su fichaje al Atlanta United de la MLS, Jürgen Damm puso en el cielo las cualidad de la Major League Soccer, además reveló que no estaba listo para ir al fútbol del Viejo Continente.

“En su momento pude salir a Europa, pero hubo cosas que no lo permitieron. Si hubo ofertas, pero no eran convenientes para el club (Tigres), y quizás en otros momentos no estaba listo para Europa, por ahí me faltaban pulir aspectos. La MLS es una Liga muy interesante, está creciendo muchísimo y tienes muchos factores que la hacen atractiva, hay grandes jugadores, estadios e instalaciones espectaculares. Necesitaba buscar más minutos, salir de una zona de confort, para así buscar mi regreso a la Selección Mexicana”.

Así mismo el atacante mexicano, aseguró que hubiera deseado una mejor despedida de los Tigres de la UANL, aclarando que quedó en deuda con el estratega Ricardo “Tuca” Ferretti.

Jurgen Damm se vuelve otro Mexicano promesa en la Liga MX que se va a la MLS. pic.twitter.com/fdTtg7dwUF — La Banda Deportes (@BandaDeportes) July 1, 2020

“Tengo sentimientos encontrados, Tigres es un equipo que me dio todo. Lo ideal hubiera sido despedirme con el título de Liga y de Concacaf, pero igual me llevo grandes amistades y extraordinarios recuerdos”, dijo a RÉCORD

“No aproveché las oportunidades, el Tuca siempre me dio la posibilidad y muchas veces no estuve a la altura. Ahora quiero recuperar la confianza y el nivel para ser una opción de Selección Mexicana”, añadió.

Si bien es cierto que en el pasado emigrar a la MLS era calificado como un retroceso, Jürgen Damm confía en que el futbol estadounidense lo regresará a la Liga MX.

“El Mundial es una ilusión muy grande que tengo, es el sueño de todo jugador y me quedan dos años, entonces espero hacer un gran trabajo porque hay grandes jugadores compitiendo en la misma posición“, manifestó .

Así anunció Jurgen Damm su incorporación al Atlanta United. ⚽ @MLSes #MLSenFD Te contamos más en 'At the Buzzer'. pic.twitter.com/aGIdm1OqBC — FOX Deportes (@FOXDeportes) July 1, 2020

Por último, agradeció el interés que en su momento pusieron grandes equipo como América, Cruz Azul y Chivas.