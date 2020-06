La exitosa obra teatral “Veintidós Veintidós” se transmitirá por primera vez en formato Streaming, desde el confinamiento

Mino D’Blanc

-Viernes 10 de julio, 21:00 horas por Eticket Live.

“Veintidós Veintidós”, una de las obras teatrales más aclamadas, autoría de Odín Dupeyron, quien la protagoniza junto con Ericka Blenher, se transmitirá por primera vez en Streaming bajo el nombre de “¡Veintidós Veintidós desde el confinamiento!, en formato de lectura dramatizada y con sesión de preguntas y respuestas al finalizar.

El reconocido actor, conferenciante y dramaturgo comenta: “he diseñado esta lectura dramatizada, especialmente para el público confinado en su casa por el COVID-19”, a lo que agrega: “el teatro es un espectáculo en vivo y así debe continuar. Como ya lo he expresado, he decidido no publicar mis obras grabadas anteriormente, desde lejos, con sonidos ambientales, con las relaciones de otro público, porque me parece que eso demerita tanto el contenido como la experiencia teatral. Me gusta cuidar mi producto así como me gusta cuidar a mi público. Esta lectura especial en video, está diseñada a varias cámaras para que puedan ver adecuadamente las expresiones y las intenciones de las actuaciones. Misma obra, diferente experiencia. Y aunque esta lectura ha sido diseñada especialmente para el público que está confinado por la emergencia sanitaria, también servirá para que, en cualquier otro momento, el que no pueda salir al teatro, el que no tenga los medios, el que viva en una ciudad sin teatros o el que quiera disfrutar de este formato, pueda tener la experiencia de “Veintidós Veintidós” a un clic de distancia”.

-Sinopsis de la obra:

Verónica atraviesa por la que considera la peor crisis de su existencia, arrastrándola a tomar una drástica decisión. Durante este duro proceso se encuentra con un singular personaje que se hace llamar ATT, quien a su vez la lleva a confrontar y entender que, los mejores y peores momentos de su vida, son en realidad los que la hacen única y extraordinaria. De este modo, la lleva paso a paso a reconsiderar una resolución, que ya es definitiva.

La lectura dramática de “Veintidós Veintidós desde el confinamiento” se transmitirá por el sistema Eticket Live el viernes 10 de julio a las 21:00 horas (centro de México). Los accesos ya se pueden adquirir en la página de la boletera que es www.eticket.mx y tienen un costo de preventa de $100 (del miércoles 24 al domingo 28 de junio), general $150 (del lunes 29 de junio al jueves 10 de julio) y el día del evento $180.