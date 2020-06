José Eduardo regresó a vivir con su mamá a cambio de camioneta, revela Derbez

Quién

Eugenio recordó el día que su hijo lo dejó para regresar a casa de su mamá, quien le ofreció una camioneta.

Eugenio Derbez recordó el momento en que José Eduardo Derbez vivió con él por un tiempo tras enojarse con su mamá, Victoria Ruffo; sin embargo, todo cambió cuando la actriz le ofreció una camioneta para volver con ella.

Sin dar detalles del momento en que José Eduardo tuvo este conflicto con su famosa mamá, Eugenio contó: “Un día se fue a vivir conmigo. Me dijo ‘Pa, me peleé con mi mamá y me voy a ir a vivir contigo’. Yo [dije] ‘¡What!’ porque no podía creer que se hubiera peleado con su mamá… [Pensé] ‘Te van a desheredar

Posteriormente, el actor y director detalló que su hijo vivió con él aproximadamente cuatro meses hasta que José Eduardo le comentó que cuando vivía con Victoria tenía un carro para trasladarse. Eugenio le dijo que le rentaría un auto más económico para que lo usara.

De acuerdo a Eugenio, José Eduardo no quedó muy convencido con su oferta y días después recibió una llamada de Victoria, quien le ofreció una camioneta a cambio de volver a su casa. Eugenio contó que, después de negociar su estadía con él y conocer la “oferta” de su mamá, el joven optó por regresar con Ruffo. “Se fue… me mandó a la freg*** y dejó de vivir conmigo porque le ofrecieron una camioneta”, dijo Eugenio entre risas en un video publicado en el canal de Vadhir Derbez a propósito del Día del Padre.