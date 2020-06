Continúan retenes en Periférico tras cancelación del ‘Hoy No Circula’; Seguridad Pública lo rechaza

Sadit González

Automovilistas difundieron que este lunes por la mañana continuaban los retenes en Periférico Ecológico, a pesar del anuncio del gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, de que el programa ‘Hoy No Circula’ fue cancelado.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal aseguró por la tarde que realizaron una inspección y no encontraron estos dispositivos en Periférico y bulevar Carmelitas donde lo reportaron los conductores.

A través del enlace de Comunicación Social se afirmó que tras el anuncio del gobernador, en ese momento se giró la instrucción a los elementos a no parar más a los automovilistas, debido a que el Hoy No Circula quedó sin efecto.

Los conductores se dijeron confundidos, pues las patrullas de la policía estatal y las grúas mantenían durante la mañana un operativo contra quienes circularan con placas no permitidas.

“Vamos a emitir un decreto para cancelar el programa Hoy No Circula, ya sirvió y sirvió mucho, bajó la movilidad y sirvió para controlar la curva en su momento… A partir de este día no se aplica el programa Hoy No Circula”, dijo en su rueda de prensa matutina.

En grupos de vialidad, algunos afectados evidenciaron que los uniformados y los operadores de las grúas se justificaron esta mañana diciéndoles que el programa sigue vigente, pues no se ha publicado su cancelación en el Periódico Oficial.

Uno de los retenes colocados este lunes fue en el Periférico Ecológico y la 11 sur, cuya fila alcanzaba los dos kilómetros, lo que provocó caos vial en la zona.