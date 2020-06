Diputadas se olvidan de sus distritos Cholula y Huejotzingo en plena pandemia Covid-19

Por Israel Tepox

Cristina Tello (Plurinominal) Tonantzin Fernández distrito 10 en Cholula y Vianey García distrito 8 Huejotzingo olvidaron a quienes los llevaron al triunfo.

Luego de 3 meses en casa y al término de la “Jornada de Sana distancia” las diputadas olvidaron a quien las llevó al congreso del estado y hoy ocupan dieta y viáticos a costa del erario público.

Se trata de las Morenista Cristina Tello que llegó al congreso de Manera Plurinominal la llamada “Leydi Perros”, quien a principios de su gestión propuso crear centros de atención para “eliminar” con eutanasia a los perros y gatos callejeros, a los que calificó como “una molestia o un riesgo”.

La legisladora local buscaba que la Secretaría de Salud estatal instalará en los municipios con mayor incidencia centros de atención animal para que se encargue de aplicar la eutanasia a todos los caninos y felinos, a casi año y medio de su gestión se olvidó de quién apoyó a la ola Morenista de Andrés López Obrador.

Su preferencia en en distrito es mínima en las pasada elecciones a alcaldes subalternos fracaso en impulsar a su esposo para el cargo en su natal Tlaxcalancingo.

Tonantzin del Baile a congreso

Danzaba en los patios sagrados de la gran Pirámide de San Pedro Cholula, prometió apoyar de la mano de Barbosa el patrimonio choluteca , su inexperiencia les cuesta a sus ciudadanos la cantidad de 61 mil 724 pesos de salario y 121 mil 830 pesos de apoyos legislativos, es decir, se lleva al mes 183 mil 554 pesos por calentar la banca, además rechazaron donar el total de este salario bajando a solo 50% su dieta a propuesta de la bancada de Morena en Congreso.

La última vez que los diputados hicieron algo respecto a la pandemia fue el pasado mes de marzo cuando donaron 50% de su dieta por 3 meses propuesta de la mayoría de Morena.

En lo que va de la Pandemia los apoyos y las visitas de Tonantzin se han hecho notorias (no hay) por lo que los que votaron por ella exigen apoyos pues en algunos lugares como Santa Bárbara Almoloya del Municipio de San Pedro Cholula la gente se quedó sin trabajo y sin comida.

Vianney García se le acabó el power

No robar, no mentir y no traicionar del automóvil volkswagen (vocho Rojo) de su campaña a los autos y lujos que da el congreso, no solo está desaparecida en lo que va de Pandemia si no que fue una de las principales propulsoras de la Ley de Educación.

La presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Vianey García Romero, hace unos meses denunció que los diputados del PAN, estaban coludidos con grupos de derecha, desplegando una campaña negra en redes sociales contra la nueva Ley de Educación del Estado, aprobada por el Congreso de Puebla para armonizarla a la reforma constitucional federal vigente.

La diputada no solo dejó de hacer apariciones en su distrito, si no que junto con otros diputados se burlaron del daño que sufren cientos de personas que no tienen para pagar su renta a causa del efecto de Covid -19

La diputada de morena quedó exhibida, en un video, donde varios diputados de morena se burlan del pueblo.