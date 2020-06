Coronavirus: La UE concede 314 millones de euros a empresas innovadoras para luchar contra el virus y apoyar la recuperación

PRNewswire

La Comisión ha anunciado hoy que ha concedido casi 166 millones de euros, a través del proyecto piloto del Acelerador del Consejo Europeo de Innovación (CEI), a treinta y seis empresas para luchar contra la pandemia por coronavirus. Además, se concederán más de 148 millones de euros a otras treinta y seis empresas para contribuir al plan de recuperación de Europa, con lo cual la inversión total de Horizonte 2020, el programa de investigación e innovación de la UE, se elevará a 314 millones EUR en esta ronda.

Mariya Gabriel, comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, ha declarado: «El enorme talento y las ideas revolucionarias de las empresas europeas innovadoras nos llenan de esperanza. Nuestro mayor apoyo al Consejo Europeo de Innovación liberará su potencial para luchar mejor contra el coronavirus y apoyar nuestra recuperación. El CEI respondió rápidamente a la crisis del coronavirus y demostró la agilidad y el impacto de la financiación de la UE».

Las treinta y seis empresas seleccionadas que contribuirán a la lucha contra el coronavirus trabajarán en proyectos pioneros, como la ampliación de la producción de toallitas biodescontaminantes, el desarrollo de sistemas de control de la ventilación asistida que proporcionan a los sanitarios de primera línea datos en tiempo real sobre la calidad de la ventilación proporcionada al paciente, el desarrollo de una plataforma de anticuerpos para tratar los casos graves de infección, y muchos otros. Además, 139 empresas que luchan contra el coronavirus y no pudieron recibir financiación en esta ronda debido a las limitaciones presupuestarias han recibido el nuevo Sello de Excelencia COVID-19, en reconocimiento del valor de su propuesta y con el fin de ayudarles a atraer apoyo de otras fuentes de financiación.

Otras treinta y seis empresas dispuestas a apoyar el plan de recuperación para Europa trabajarán en numerosos sectores y proyectos, entre los que cabe destacar, por ejemplo, el desarrollo de torres de turbinas eólicas más sólidas y de mayor altura a partir de módulos de madera, con potencial para reducir drásticamente los costes de la energía eólica, un sistema de producción de abono orgánico y una solución basada en la tecnología de cadenas de bloques para los procesos de reciclaje que aplican los fabricantes. Además, se adjudicaron 679 sellos de excelencia a propuestas de gran calidad, que superaron los criterios para recibir financiación del CEI, pero que no pudieron financiarse debido a un presupuesto limitado.

Un número récord de casi 4 000 empresas emergentes y pequeñas y medianas empresas (pymes) aplicaron el proyecto piloto del Acelerador del CEI en marzo, de las cuales más de 1 400 propusieron innovaciones relacionadas con la pandemia por coronavirus. Esta es la razón por la que recientemente se han asignado 150 millones de euros adicionales a esta ronda de financiación, lo que eleva el total acumulado a más de 314 millones de euros. Las empresas emergentes y las pymes seleccionadas para recibir ayuda proceden de dieciséis países, incluidos doce Estados miembros de la UE, el Reino Unido y tres países asociados.

Contexto

De los 314 millones de euros concedidos para financiación del Consejo Europeo de Innovación, 174 serán en forma de inversiones de capital. Desde su introducción a mediados de 2019, el proyecto piloto de Acelerador del CEI ofrece la opción de inversiones directas de capital (hasta 15 millones de euros), además de la ayuda concedida en forma de subvenciones (hasta 2,5 millones de euros). Hasta ahora, más de 10 000 empresas emergentes y pymes han presentado una solicitud de financiación por un importe total de más de 26 000 millones de euros. De las setenta y dos empresas que han recibido ayuda, cuarenta y seis la recibirán en forma de capital.

Las inversiones de capital están sujetas a una minuciosa auditoría y serán gestionadas por el futuro Fondo del CEI, que buscará activamente coinversores. Las empresas apoyadas por el CEI también se benefician de una amplia gama de servicios de orientación, tutoría y asesoramiento/aceleración empresarial. Por primera vez, estos servicios se ofrecerán a las empresas que tengan el Sello de Excelencia COVID-19.

El apoyo del CEI a las ideas revolucionarias que luchan contra el coronavirus forma parte de los esfuerzos conjuntos de la UE para superar la crisis. El 4 de mayo, la Comisión organizó una conferencia de donantes para dar una respuesta mundial al coronavirus, en la que hasta ahora se han recaudado 9 800 millones de euros. La Comisión se comprometió a aportar 1 400 millones de euros durante dicha conferencia de donantes, de los cuales 1 000 millones proceden de Horizonte 2020 y cuyo objetivo es garantizar el desarrollo colaborativo y el despliegue universal de diagnósticos, tratamientos y vacunas para el coronavirus. A finales de mayo, la Comisión anunció los próximos pasos en la respuesta mundial al coronavirus, a saber, la puesta en marcha de una nueva campaña con la organización internacional de defensa de los ciudadanos Global Citizen. La campaña se denomina «Objetivo Global:unidos por nuestro futuro», y culminará el 27 de junio en una cumbre mundial de donantes.

Además, la Comisión ha presentado recientemente su propuesta de un gran plan de recuperación para Europa. Para garantizar que esa recuperación sea sostenible, uniforme, inclusiva y justa para todos los Estados miembros, la Comisión propone crear un nuevo instrumento de recuperación, Next Generation EU, integrado en un presupuesto a largo plazo de la UE potente, moderno y renovado. Como parte del instrumento de recuperación Next Generation EU, se propone un incremento de 13 500 millones de euros en el presupuesto de Horizonte Europa, que se utilizará para proporcionar apoyo europeo a actividades de investigación e innovación relacionadas con la salud y el clima, en particular a las innovaciones decisivas de jóvenes empresas y pymes.