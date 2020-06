Justas las peticiones de los policías estatales, afirma Francisco Lobato

Hipólito Contreras

A los empresarios nos tomó por sorpresa el paro de la policía estatal, en las últimas horas ha habido un verdadero bombardeo de información, en donde incluso la parte más preocupante habla de la posible injerencia de gente del gobierno municipal de Puebla, lo cierto es que sus peticiones son justas y se deben de atender, afirmó Francisco Lobato Galindo, presidente de la Red Mexicana de Franquicias.

Todo apunta que hay algo oscuro, indicó, es fácil de identificar y fácil de solucionar, no son decisiones sencillas, los policías según entendemos, se manifiestan por jornadas laborales, por mejora de salarios, dicen que no han mejorado en diez años, se manifiestan porque no tienen prestaciones en caso de contagiarse.

El problema se debe solucionar, porque si las peticiones que ellos hacen son justas el gobierno del estado casi de inmediato mostró disposición a solucionarlo, nosotros hemos dicho que el salario de un policía debería de estar alrededor de los 14 y los 16 mil pesos mensuales, si queremos policías confiables, profesionales, necesitamos pagarles sueldos profesionales, expresó.

Un policía además de que tiene que ganar un sueldo por un trabajo profesionalmente realizado, también tiene que tener un incentivo porque su trabajo es peligroso, todos los días que salen a patrullar la ciudad o a implementar operativos no saben si van a regresar, se juegan la vida todos los días, cada año perdemos varios policías en cumplimiento del deber, comentó.

El tema de solicitar una revisión salarial es justo, el gobierno del estado no mostró ningún rechazo a revisar la situación, respecto al tema de la petición de los riesgos de contagio es relativamente sencillo de solucionar, hay que revisar los seguros de vida y las prestaciones de los policías, si no hay cobertura suficiente se deben ampliar las pólizas, hemos visto la disposición positiva del gobierno del estado, afirmó.