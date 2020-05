Hay incertidumbre en atletas por posible extinción de FODEPAR

ADRENALINA

Numerosos atletas levantaron la voz respecto a la posible extinción del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR) en una reunión virtual con más de 150 participantes convocada por la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados. María del Rosario Espinosa triple medallista olímpica reiteró lo que días antes publicó en sus redes sociales, en donde hace un recuento de lo que el FODEPAR ha representado para conseguir sus múltiples éxitos deportivos que además de las preseas olímpicas, incluyen el campeonato del mundo Pekín 2007.

“El motivo de la carta que hice es por la duda y la preocupación de que va a pasar respecto al fideicomiso. Para mi como deportista siempre ha sido uno de los máximos apoyos que he tenido por parte del gobierno. Algunas veces creo que he tenido lo necesario en función de estos apoyos, agilidad de competencias y campamentos y eso me ha ayudado a tener resultados. Sin duda alguna este fideicomiso ha sido una prioridad y sin él no habría alcanzado estos logros”, mencionó la taekwondoin quien forma parte del fideicomiso desde 2005 cuando aún llevaba el nombre de CIMA.

A la preocupación de la taekwondoín, se sumaron la de los medallistas olímpicos como el clavadista Fernando Platas o el marchista Raúl González; la raquetbolista, número uno del mundo, Paola Longoria, quien habló en nombre de los deportistas no olímpicos; y más de una docena de atletas que buscan participar en los Juegos Olímpicos de Tokio como la gimnasta Alexa Moreno, la pentatleta Mariana Arceo, la arquera Alejandra Valencia y la velocista Paola Moran.

“El cambio siempre genera incertidumbre y dudas en los atletas y justo a un año de Juegos Olímpicos no es conveniente generar esa incertidumbre en nosotros los atletas. Resolver los problemas de raíz para que FODEPAR pueda seguir existiendo y brindando esa seguridad que ahorita más que nunca necesitamos los deportistas”, expresó Paola Morán, tapatia de 23 años y que busca participar por primera ocasión en una justa olímpica.