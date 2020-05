Si el virus sólo es mortal en un 2 por ciento, ¿por qué mueren tantos?

Mundo Rural

Hipólito Contreras

Si el COVID-19 es un virus que de acuerdo a la parte médica sólo es mortal en un 2 por ciento, y un 98 por ciento no lo es ¿ por qué a nivel nacional fallece en promedio el 10 por ciento de los infectados? (en Puebla el 20 por ciento). Sólo hay una respuesta: los pacientes no son atendidos adecuadamente.

El sistema nacional de salud es fuerte, es bueno, existe una buena infraestructura, cada gobierno lo ha ido fortaleciendo, la infraestructura médica y hospitalaria ha crecido en los últimos años, hoy tenemos centros de salud hasta en comunidades de 5 mil habitantes o menos.

El gobierno se hace cargo digamos del 70 por ciento de la población del país en materia de salud tanto en población asegurada, como no asegurada o abierta, el otro 30 por ciento lo atiende el sector privado.

El problema es la atención, este es el problema, infraestructura hay, hospitales hay, lo que no hay son suficientes médicos y enfermeras, lo que no hay son suficientes medicamentos. lo que no hay es suficiente equipo médico e insumos, lo que no hay es sensibilidad en el personal, su función es salvar vidas, pero muchas veces dicen que no pueden atender al paciente porque su horario ya terminó o porque están de vacaciones.

Antes de que se presentara la pandemia en México ya se tenía una situación tradicional de irregularidades en el servicio médico, de cientos y miles de familiares de pacientes durmiendo en los pasillos o áreas de jardines de los hospitales, de compra de medicamentos en farmacias privadas, compra de insumos, de esperas de hasta seis meses para se atendidos por especialistas porque no los hay o andan de vacaciones, de descompostura de equipos médicos y que tardan meses para reemplazarlos.

Llega la pandemia y esto se complica, si en condiciones normales la atención es deficiente, ahora es más porque llega un número de pacientes que no esperaban, si normalmente a un médico del sector público le asignan 25 pacientes diarios, si ahora le suben 10 o 15 más deficiente es la atención.

Por esta situación es claro que el alto número de defunciones por el COVID-19 se debe a una deficiente atención médica, aunque la enfermedad sólo es mortal en un 2 por ciento la gente se muere si no la atienden, si no reciben oportunamente los tratamientos médicos, los medicamentos necesarios.

Habría que ver estadísticamente cuántos pacientes de COVID-19 mueren en hospitales privados y cuántos en hospitales públicos, en hospitales privados hay todo, (claro se dan casos de deficiente atención), en los públicos no, en los públicos la excelente atención es rara, aunque hay que reconocer que siempre habrá algunos buenos médicos, enfermeras y demás personal, pero los que poco pueden hacer si no tienen los equipos e insumos necesarios.

Si en México el número de contagios anda por los 60 mil, si la enfermedad es sólo mortal en un 2 por ciento, sólo se tendrían 1200 fallecimientos en promedio, pero se tienen más de 6 mil, o sea el 10 por ciento del total. En Puebla se llevan contabilizados 2 mil 163 contagios y 407 fallecimientos, los que representa el 20 por ciento del total.

A medida que crecen los contagios, aumenta el promedio de fallecimientos porque el sector público, ya con deficiencias históricas, se ve más deficiente en la atención.

No vaya a suceder (o quizás ya está sucediendo) que en los hospitales públicos se tomen decisiones nada éticas, de dejar morir a los pacientes graves o de edad avanzada, y sólo den preferencia a los jóvenes, puede suceder, allá adentro sólo ellos deciden.

Se espera que sea el mismo virus en poco tiempo el que quite esta carga al sector salud con una disminución gradual de casos en los próximos días, la misma naturaleza o fuerza de la pandemia se vaya y demuestra qué tan vulnerables son los humanos y más cuando presentan irregularidades en sus servicios médicos.