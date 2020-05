Gobernador Barbosa publica decreto que establece que en Puebla no hay condiciones para que VW y Audi regresen a las actividades

Casi 160 mil personas trabajan en el sector automotriz de Puebla, precisa el documento

RDS/Staff

Tal como lo había adelantado, el gobernador Miguel Barbosa publicó este viernes en la noche el decreto por el que destaca que, en Puebla, no hay condiciones para que las armadoras Audi y VW regresen a las actividades.

El documento, que consta de 3 hojas, destaca que ” actualmente el COVID-19 ha matado en el mundo a 318,789 personas y en México a 6,090 de los cuales 335 muertes han acaecido en nuestro Estado.

“Lo peor está por llegar, la ola de contagios y el riesgo sanitario está en todas partes. La tasa de letalidad en el Estado de Puebla está en 19%, pero el que muere significaba el 100% en la vida de otros seres. No podemos ser inmunes al dolor humano, hacerlo sería renunciar a los ideales y convicciones por los que marchamos y protestamos muchas veces, en contra de los gobiernos neoliberales que veían a los pobres como cifras o datos.

“No soy quien cree en soluciones mágicas o precipitadas, soy alguien que me he formado y que conozco la política, es preciso actuar y no rehuir a nuestra tarea ni echarla cobardemente en los hombros de los otros, no estamos en contra de alguna persona, empresa o autoridad, estamos en contra de actuaciones equivocadas.

“No quiero decir mañana a las familias de los poblanos, a las miles de familias poblanas que fuimos débiles, porque entonces traicionaría el mandato que me otorgaron y a la confianza que en este gobierno depositaron.

”

“Puebla es un Estado Heroico, ha sido pieza fundamental en la historia de nuestro país, y como Gobernador y en la circunstancia histórica que me ha tocado vivir, vuelvo a decir que el Estado de Derecho y la armonía social, deben de tener un rostro humano, por convicción y humanismo, como ha dicho el Presidente López Obrador por el bien de todos primero los pobres.

“En la industria automotriz y en el sector de la construcción trabajan 159,942 personas, las que constituyen una fuerte movilidad humana con un riesgo exponencial de contagios y de muertes que desbordarían al sistema hospitalario de Puebla. Debemos de evitar que la pandemia se vuelva catastrófica en nuestro Estado echando por tierra los esfuerzos de los médicos, enfermeras, camilleros, personal de salud y servidores públicos que han fallecido en la lucha contra la pandemia, así como de quienes con diligencia y cuidado han retomado las medidas de salud que el Estado ha dictado y ha permanecido en sus casas.

“Estamos atentos de los semáforos que para reiniciar actividades ha ordenado la Federación, pero también sabemos que la comunidad científica ha manifestado la imposibilidad del control y la predicción absoluta sobre los fenómenos de toda índole para no ir más lejos, las pandemias.

“Este Gobierno elaborará sus semáforos con nuestros datos y basados en un método científico, invito a las empresas a que tomando en cuenta lo anterior se sumen a este esfuerzo, manteniendo la paciencia y la prudencia, en el que unidos salgamos adelante rescatando la economía pero no a costa de la vida de las poblanas y de los poblanos ya que sólo vivos podrán gozar de los derechos que como persona tienen.

“Corren tiempos angustiosos y agobiantes por lo que se hace imprescindible la toma de decisiones estrictas porque todo acto de gobierno es un acto de responsabilidad y ya que la razón de ser de mi Gobierno es garantizar a todos los ciudadanos sin discriminación de ningún tipo, una vida digna y justa, estas circunstancias me obligan a decretar que Puebla no está en condiciones para reiniciar actividades en la industria automotriz y en el sector de la construcción.