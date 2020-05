La agricultura urbana en pequeños espacios es una buena estrategia para producir alimentos, afirma académico

Hipólito Contreras

La agricultura urbana o producción de alimentos en zonas urbanas y suburbanas representa una buena estrategia para tener alimentos sanos, disponibles, baratos en huertos familiares, en comunidades pequeñas, se logran dos objetivos, se cuenta con alimentos y se mejora la economía familiar, afirmó Fabián Baltasar Nieto, investigador del Colegio de Postgraduados.

La producción de alimentos en casa es como una terapia familiar, señaló, integra a la familia, benéfico para los adultos mayores porque tienen una ocupación, cumple una función psicosocial, desde el punto de vista económico hay un buen ahorro.

Los gobiernos federal, estatal y municipal deben poner en marcha esta estrategia pero desde el punto de vista integrador de la familia, la experiencia que hemos tenido en años pasados es de que no funciona el programa porque primero no se le da continuidad, se imponen algunas reglas que no le entienden, la gente espera apoyos como tinacos, sistemas de riego, primero debe ser la capacitación presencial, entregando posteriormente los equipos innovadores, sistemas de riego, productos, expuso.

En mi caso, expuso, ya sembré plántula, en San Martín tenemos un espacio de árboles frutales en un pequeño espacio, metimos durazno, pera, limón, etc., ya empieza a haber una vida de la naturaleza, ya llegan las aves, esto hace que mejore el ambiente, hay biodiversidad, esto es una transformación total para mejorar el medio ambiente, tenemos gallos, gallinas, mis hijas los atienden, compraremos más pollitas para tener producción de huevo y carne de gallina.

Comentó que en Puebla ha habido intentos para apoyar este programa pero han sido insuficientes, el problema es que se meten intereses políticos, esto no funciona, la gente se decepciona, ya no participa, los técnicos atienden lo político más que la producción y seguimiento con los productores, de mejorar el sistema de producción con huertos familiares en zonas urbanas y suburbanas.

Hay que tener otra visión de hacer las cosas donde lo importante es la persona y no las cuestiones políticas, el asunto es atender a las familias, las necesidades de la población, en otros países ya se han tenido buenos resultados en donde han sembrado en los parques, hay centros de capacitación comunitaria, en los camellones se han sembrado frutales, afirmó.

Destacó que el ejemplo exitoso de agricultura urbana es Cuba, este país le apostó a este programa después de la crisis de Rusia, la producción de caña se vino abajo, enfrentaron una crisis alimentaria, como una política estatal el gobierno le apostó a la producción de alimentos en pequeños espacios, metieron compostas, abonos orgánicos, hoy hay mucha producción de hortalizas.