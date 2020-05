Pide Oswaldo Jiménez se investigue al titular de la ASE por adjudicación directa de contratos

Jorge Barrientos

El diputado local y quien es integrante de la Comisión Inspectora al interior del Congreso del Estado, Oswaldo Jiménez López, pidió a que se realice una investigación a la Auditoria Superior del Estado (ASE), así como al titular Francisco José Romero Serrano, para determinar responsabilidades por la adjudicación de manera directa al contrato por 417 mil 588 pesos, a favor de un proveedor sin condiciones para cumplir con el mismo

Jiménez López enfatizó que la comisión y su presidenta tiene la obligación de realizar dicha investigación, pero en caso de no hacerlo, su bancada impulsará una investigación, pues aseguró que dicha adjudicación directa no debió realizarse, puesto que no hay una patente, además de no estar justificado, ni hay una urgencia, pues no tiene nada que ver con una situación de la pandemia o alguna urgencia, se intenta favorecer a un amigo o conocido de Francisco Romero.

“Es tremendamente lamentable que la instancia encargada de supervisar la ejecución de los recursos de los sujetos obligados, incurra en estos actos de corrupción, lo anticipamos, lo dijimos y lo veíamos venir, dado al historial del que quien hoy está al frente de esta posición, sin embargo, pusieron a un incondicional”.

Esto, luego de que se diera a conocer que la empresa contratada fue INAMEXCO S de R.L. de C.V., la cual aparece en el Padrón de Proveedores gubernamental como una firma dedicada al “comercio al por mayor de electrodomésticos, artículos de papelería, equipo de cómputo, material eléctrico, abarrotes y vivienda”, obliga a este organismo a realizar el pago de 417 mil 588 pesos.

El contrato CIR/007/ENE/DGA2020 establece que la mencionada empresa de electrodomésticos o papelería será la responsable de diseñar los maceteros con la correspondiente selección de materiales y plantas de ornato, así como de dar forma y decorar los jardines de piso en las instalaciones de la ASE.