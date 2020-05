Partidos políticos, la verdadera pandemia que saqueó al país por más de 20 mil millones de pesos en 4 años

Debate

Por Roberto Desachy Severino

La dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta, no solamente se negó a informar a los reporteros qué ha hecho para apoyar a los afectados en la pandemia del Covid19, sino que hasta los retó al asegurar que sí ha respaldado a la gente, pero que no les “haría la chamba” de precisar a quiénes y cuánto de sus recursos supuestamente destinó a ese fin: Genoveva Huerta asegura que sí ha apoyado a poblanos en la crisis del Covid

Y dada la ferocidad con que Genoveva Huerta rechazó aclarar públicamente si apoyó o no a los enfermos de Coronavirus, no resulta nada extraño que su partido, el PAN –junto al PRD, MC y demás- se haya negado a devolver al INE un porcentaje de sus prerrogativas, para que el órgano electoral los regrese a la SHCP y ésta los canalice al sector salud, para reconvertir más hospitales en Covid, adquirir ventiladores pulmonares, contratar más personal médico o, incluso, canalizar esos recursos al sector productivo y ayudar a reactivar la economía del país, pese a que legalmente es posible hacerlo: Aprueba INE criterios para la renuncia al financiamiento público por parte de los partidos políticos, en el marco de la emergencia sanitaria

Pero la política es un jugoso, un estupendo negocio sin riesgo para la gran mayoría de los partidos y sus representantes, que han quedado más que rebasados por la pandemia del Coronavirus y que –en su gran mayoría – han dejado muy en claro que no van a renunciar a un centavo de los más de 20 mil millones de pesos que el INE les dio entre 2017 y 2020: Rapiña y oportunismo electorero del PRIAN con el Covid-19

Veamos, de acuerdo a datos oficiales del INE, en el 2017 los institutos políticos (PRI, PAN, Morena, PRD, MC, Verde Ecologista, PES, Panal, etc) recibieron 4 mil 256 millones 957 mil pesos como prerrogativas. Un año después, para las elecciones presidenciales y concurrentes del 2018 estas rémoras del erario nacional obtuvieron ¡6 mil 788 millones 900 mil pesos!, según el Diario Oficial de la Federación: Diario Oficial de la Federación

NI SIQUIERA EN LOS AÑOS NO ELECTORALES SE DETIENE LA SANGRÍA DE LA PARTIDOCRACIA

La crisis por la pandemia del Coronavirus ha dejado muy claras las debilidades e insuficiencias en la Salud pública en México. Además, recrudecerá la recesión económica: Covid-19 y un presupuesto de 3er mundo para el sector Salud

¡Pero claro que no hay suficiente dinero para hospitales especializados, medicinas, enfermeras, equipos, la reconversión de más clínicas en sanatorios Covid19, etc!, cuando en el 2019 –pese a haber sido un año no electoral- la partidocracia se quedó con 4 mil 965 millones de pesos: Aprueba Comisión de Prerrogativas distribución del financiamiento a partidos políticos para el ejercicio 2019

Y en este 2020, aunque a nivel nacional tampoco haya comicios, el INE les dará a los partidos un total de 5 mil 239 millones mil 651 pesos…que nadie sabe a ciencia cierta quién o en qué se gastan y que –como lo hemos visto – la mayoría de los políticos no está dispuesta a ceder un solo centavo en apoyo a los damnificados por la pandemia Covid19: Aprueba Comisión de Prerrogativas del INE distribución del financiamiento a partidos políticos para el ejercicio 2020

Los políticos no aportan recursos financieros ni materiales en respaldo a los mexicanos afectados –y mucho – por la pandemia, pero –eso sí – tienen muchas IDEOTAS. Así, uno se saca de la manda la ocurrencia de que los hoteles sean convertidos en nosocomios Covid19 y otro quiere que las escuelas privadas dejen de cobrar colegiaturas: Partido Verde, a favor de condonar las colegiaturas de escuelas: Natale

20 HOSPITALES COVID CON MÁS DE 800 CAMAS CADA UNO, LO QUE PODRÍA HABERSE CONSTRUIDO CON LAS PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS

La pandemia ha exhibido las carencias del sistema público de Salud…y también la voracidad ilimitada y mortal de los partidos políticos y sus representantes en México. Si el dinero de las prerrogativas se hubiera invertido en infraestructura sanitaria, se habrían podido construir más de 20 hospitales Covid19.

Veamos: a mediados de este mes Carlos Slim encabezó a varios empresarios del país en una iniciativa para convertir provisionalmente el centro City Banamex en un hospital Covid19 con 854 camas a un costo de 700 millones de pesos: La CDMX y empresas sellan acuerdo para que el Centro Citibanamex sea hospital.

Al mismo tiempo, en Chihuahua, el gobierno estatal destinó 321 millones de pesos para reconvertir a varios sanatorios y que puedan atender a pacientes de Coronavirus. En varios estados más, incluida Puebla, se tuvo que implementar la misma medida para tratar a los enfermos: Prepara Salud estatal reconversión de cinco hospitales para atención del COVID-19, informó el secretario

Es que, además de potencialmente mortal, el Covid19 es un padecimiento muy caro, porque la prueba para detectarlo cuesta entre 1500 y 5 mil pesos (dependiendo del lugar en que se haga y del tiempo en que se quiera el resultado), mientras que por cada día hospitalizado se debe pagar –el gobierno o el enfermo- entre 42 y 60 mil pesos, según la gravedad del paciente, de acuerdo a lo informado por el titular de la secretaría de Salud en Puebla, Jorge Uribe Téllez.

Incluso, según Forbes, la hospitalización y estancia de un enfermo de Coronavirus en hospitales privados cuesta en promedio 283 mil 591 pesos. Es claro que para la gran mayoría de los mexicanos ese monto es impagable…excepto para los políticos con acceso a las prerrogativas de sus partidos: Cuesta más de 280,000 pesos atender Covid-19 en hospitales privados