Partido Verde, a favor de condonar las colegiaturas de escuelas: Natale

Jorge Barrientos

El dirigente del Partido Verde en Puebla, Jimmy Natale, se pronunció a favor de que las escuelas privadas condonen o difieran el pago de las colegiaturas a los padres de familia que se han quedado sin trabajo debido a la actual pandemia.

“Tenemos que unir esfuerzos y apoyarnos unos a otros, por ello hago un respetuosos llamado a las escuelas de todo el Estado para que se sumen dentro de sus posibilidades a este exhorto y ayuden a los padres de familia que lamentablemente se han visto afectados en esta pandemia, ya sea condonado el pago de las colegiaturas de estos meses y el de inscripción para el siguiente ciclo escolar, o bien, establezcan algún descuento.”

Además, el líder verde ecologista reconoció que las escuelas dependen gran parte de estos ingresos, pero que con esfuerzo y algunos sacrificios se podría ayudar.

“Estamos en un momento crítico para todos, sabemos que las escuelas subsisten de las colegiaturas, pero a pesar de eso se puede apoyar, en lugar de condonar la colegiatura se podrían diferir, dejar de ejecutar planes que no sean necesarios para el funcionamiento de la institución es otra opción, por ejemplo, no pintar la escuela al inicio del ciclo escolar para no requerir inmediatamente de ese dinero; con algunos sacrificios se puede lograr.”

Finalmente, reconoció el compromiso del Gobierno del Estado al publicar el decreto para exhortar a los dueños de las escuelas privadas del Estado a ser solidarios y acordar una cuota reducida o una adecuación en el pago de las colegiaturas sin intereses para no perjudicar la economía de los padres de familia.

“Reconozco el compromiso del Gobierno por fijar esa postura, es una medida acertada, esperemos que los dueños de las escuelas lo tomen en cuenta y lo apliquen dentro de sus posibilidades, los mexicanos nos caracterizamos por ser solidarios y esta ocasión no será diferente.