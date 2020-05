Miguel Barbosa- Secretaria de Seguridad Pública de Puebla va por cómplices y cateos a domicilio de Erick Alvarado Lorenzo líder huachicoleo y narcomenudista

Timoteo Bautista Castelán

El jueves 30 de abril Día del Niño, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla presentó al ex presidente municipal Erick Alvarado Bednar, oriundo del municipio de Ahuazotepec, Puebla, como operador sanguinario de los capos El Moco y de Oscar García El Loco Tellez, dedicados al secuestro, narcotráfico y robo de hidrocarburo en Puebla, Estado de México, Tlaxcala e Hidalgo.

Como presidente municipal de Ahuazotepec, Erick Alvarado Bednard bajo las órdenes del ex gobernador Rafael Moreno Valle, se caracterizó por ser extremadamente violento, junto a su mujer Ángela Martínez Domínguez quien fungia como presidenta del DIF, llevaron al municipio de Ahuazotepec de la paz a vivir bajo la zozobra, la sospecha, el terror y el miedo. Los ciudadanos de Ahuazotepec, a los dos, no los bajaron de rateros, prepotentes, fantoches y a la del DIF Ángela Martínez Domínguez, por ser una mala mujer engreída, altanera, agresiva, violenta y, está vez los ciudadanos no se equivocaron.

A salto de mata como andaba, Erick Alvarado Bednar durante su detención sobre la carretera Zacatlán-Ahuazotepec en su camionetota silverado, traía armas, droga-cocaína, cartuchos. Al ver a los uniformados como era su costumbre, pretendió darse a la fuga, los ministeriales le iniciaron la persecución y sometieron al criminal.